Das Landgericht Frankfurt hat vier Männer wegen organisierter Schwarzarbeit im Baugewerbe zu bis zu fast siebenjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.

Veröffentlicht am 24.09.24 um 19:03 Uhr

Laut Urteil verursachten die 45 bis 58 Jahre alten Männer dem Staat rund 17 Millionen Euro an Schaden. Sie hätten ein Netzwerk aufgebaut, um in vielen Fällen Sozialversicherungsbeiträge einzubehalten, Steuern zu hinterziehen und falsche Rechnungen auszustellen. Mit den Einnahmen zahlten sie Schwarzlöhne. So konnten sie Mitbewerber unterbieten.

Das Gericht ordnete auch die Einziehung von 2,6 Millionen Euro an. Ermittlungen des Hauptzollamts Gießen hatten dazu geführt, dass das Netzwerk 2022 aufflog.