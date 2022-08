Nach der Rückkehr in die Gewinnzone im zweiten Quartal rechnet die Lufthansa jetzt auch für das Gesamtjahr im Tagesgeschäft mit schwarzen Zahlen.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern dürfte 2022 mehr als eine halbe Milliarde Euro erreichen, teilte die Airline am Donnerstag in Frankfurt mit. Dazu soll vor allem weitere Erholung im Passagiergeschäft beitragen. Bisher hatte Vorstandschef Spohr nach den tiefroten Zahlen des zweiten Corona-Jahres 2021 nur eine Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt.