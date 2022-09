Lufthansa will auswärts wachsen

Die Lufthansa will in der aufziehenden Wirtschaftskrise vor allem außerhalb Deutschlands wachsen.

Man befinde sich weiter auf dem im Frühjahr eingeschlagenen Gewinnkurs, so Konzernchef Spohr am Montagabend. Er rechne mit einer Rezession im Heimatmarkt. Nur noch ein Drittel des Umsatzes werde aber in Deutschland erzielt.