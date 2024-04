Am Mathilden-Hospital in Büdingen verlieren bis zu 150 Beschäftigte ihren Job. Der private Betreiber will vor allem die stationäre Versorgung einsparen und unter anderem die Notaufnahme schließen. Für Menschen in der Region bedeutet das deutlich längere Wege.

Das Mathilden-Hospital in Büdingen (Wetterau) steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Wie der Betreiber des Krankenhauses, die Bergman Clinics Deutschland Gruppe, jetzt mitteilte, soll die Psychiatrie des Hauses ausgebaut und das ambulante Operationszentrum sowie das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) erweitert werden.

Die stationäre Versorgung in den Bereichen Chirurgie, Innere Medizin, HNO, Intensivstation und Notaufnahme werde dagegen geschlossen. Hier werde eine Versorgung durch andere Krankenhausstandorte der Region weiter gewährleistet, hieß es.

Seit Montag Gespräche mit dem Betriebsrat

Von der Schließung betroffen sind demnach 100 bis 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Beschäftigten seien nach Angaben eines Konzern-Sprechers am Dienstag in einer Mitarbeiterversammlung informiert worden. Seit Anfang der Woche gebe es Gespräche mit dem Betriebsrat, auch zum Sozialplan.

Das Haus schreibe Defizite, die einen wirtschaftlichen Betrieb nicht möglich machen. Genaue Zahlen teilte der Konzern auf Nachfrage nicht mit. Der Betriebsrat wollte sich am Mittwoch auf Anfrage nicht äußern.

Die Entscheidung zur Stärkung der Psychiatrie sei dadurch motiviert, dass der Standort Büdingen in diesem Segment den größten Beitrag zur Sicherung der Patientenversorgung in der Region leisten könne, sagte der Sprecher des Bergman-Konzerns weiter. Die Region sei hier deutlich unterversorgt - bei gleichzeitig steigendem Bedarf.

Stadt und Kreis üben Kritik

Bürgermeister Benjamin Harris (CDU) zeigte sich geschockt von den Plänen: "Das wird nicht nur die Qualität der Notfallversorgung für unsere Bürger erheblich beeinträchtigen, das wird auch die Attraktivität unserer Stadt verringern", sagte er dem hr. Er appelliere an die Verantwortlichen, die Pläne zu überdenken und eine medizinische Versorgung sicherzustellen, die den tatsächlichen Bedürfnissen entspreche.

Der Wetteraukreis will die Auswirkungen der angekündigten Teilschließung umgehend prüfen - sowohl für die Menschen in Büdingen, für andere Krankenhäuser als auch für das Rettungswesen in der Region.

Landrat Jan Weckler (CDU) kritisierte die Pläne scharf: "Die Teilschließung ist das Ergebnis einer strukturellen Unterfinanzierung der Krankenhäuser und wird spürbare Auswirkungen auf die umliegenden Kliniken, den Rettungsdienst und vor allem die Bürgerinnen und Bürger haben. Sie werden längere Wege in Kauf nehmen müssen." Von Seiten des Klinikbetreibers habe es keinerlei direkte Abstimmung oder Einbindung gegeben.

Umbau beginnt im Frühsommer

Wann genau der Umbau beginne, sei abhängig von den Gesprächen zum Sozialplan, hieß es vom Konzern. Möglich sei der Frühsommer, bis dahin stünden alle Bereich wie gehabt zur Verfügung. Die ambulante Notfallversorgung im MVZ sei zu den entsprechenden Öffnungszeiten sichergestellt und werde künftig ausgebaut.

Hintergrund sei auch die von der Bundesregierung geplante Krankenhausreform. Diese sei zwar noch nicht durch, aber es sei bereits klar abzusehen, dass sich Kliniken im ländlichen Raum spezialisieren sollen. Darauf reagiere der Konzern.

Hintergrund Das Mathilden-Hospital, von den Büdingern liebevoll Mathildchen genannt, wurde 1868 eingeweiht und in den folgenden Jahrzehnten immer wieder erweitert. 1998 wurde es privatisiert. 2008 wurde es von der Capio Deutsche Klinik GmbH übernommen und als regionales Versorgungszentrum ausgebaut. Seit 2020 wird es vom niederländischen Klinikverbund Bergman Clinics betrieben.



Bislang hat das Mathilden-Hospital laut Krankenhausregister rund 180 Betten. In der Umgebung gibt es Kliniken in Gelnhausen, Hanau, Friedberg oder Schotten. Diese sind von Büdingen aus mindestens 20 Minuten entfernt.