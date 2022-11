In Hessen wurden 2022 bisher neun Windkraftanlagen in Betrieb benommen.

62 bereits genehmigte Anlagen seien noch nicht in Betrieb. In den ersten drei Quartalen seien zudem 45 neue Anlagen genehmigt worden, so Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) am Dienstag. Das seien so viele Genehmigungen wie im gesamten 2021 und dreimal so viele wie 2020. Insgesamt befänden sich 271 Windanlagen im Genehmigungsverfahren. Es gebe 75 beklagte Genehmigungsbescheide.