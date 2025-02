Merck in Darmstadt baut Top-Management um

Der Darmstädter Pharma-Konzern Merck baut sein Management im großen Stil um.

Veröffentlicht am 18.02.25 um 17:12 Uhr

Das Dax-Unternehmen erweitert seine Geschäftsleitung auf sechs Sitze und beruft drei Manager aus den eigenen Reihen, wie Merck am Dienstag mitteilte. Demnach übernimmt Jean-Charles Wirth zum 1. Juni die Leitung des Geschäftsbereichs Life Science. An die Spitze der Arzneisparte rückt der bisherige Leiter der Pharmaforschung, Danny Bar-Zohar. Zum 1. März wird Khadija Ben Hammada die neu geschaffene Position als Chief People Officer besetzen. An der strategischen Aufstellung ändere sich nichts.