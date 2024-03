Neues Wasserwerk in Gernsheim in Betrieb

Nach vier Jahren Bauzeit ist am Freitag das neue Wasserwerk in Gernsheim-Allmendfeld (Groß-Gerau) in Betrieb gegangen.

Es ist laut dem Betreiber Hessenwasser eines der wichtigsten Wasserwerke für die Trinkwasserversorgung im Rhein-Main-Gebiet. Das rund 28 Millionen Euro teure Werk kann 3.000 Kubikmeter Wasser pro Stunde über die Riedleitung nach Norden pumpen.