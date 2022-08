Der niedrige Wasserstand im Rhein gefährdet den Kohlenachschub für das Kraftwerk Staudinger 5 in Großkrotzenburg (Main-Kinzig).

Möglicherweise muss der Energiekonzern Uniper in den nächsten Wochen deshalb die Stromproduktion dort drosseln, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag in Düsseldorf sagte. Staudinger ist laut Uniper das größte konventionelle Kraftwerk in Hessen.