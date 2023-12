Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) erhöht angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen seine Preise.

Wie der NVV am Montag mitteilte, werden alle Einzel- und Zeitkarten zum Jahreswechsel um durchschnittlich sechs Prozent teurer. Der Anteil von etwa einem Drittel der Kostendeckung durch Fahrkarten solle konstant bleiben, hieß es. Nicht erhöht würden die Preise für Deutschland-, Schüler- und Seniorentickets sowie Einzelfahrten in Kassel. Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) passt seinen Tarif zum Januar an - um durchschnittlich 8,2 Prozent.