Kurzmeldung Rekordzahl an Erwerbstätigen

In Hessen waren im dritten Quartal 2023 so viele Menschen erwerbstätig wie nie zuvor.

Insgesamt waren es 3,6 Millionen Menschen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte - ein Zuwachs von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Am stärksten war der Zuwachs in der Finanz- und Versicherungsbranche.