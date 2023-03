Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will in der eigenen App eine automatische Preisermittlung installieren.

Die RMVgo-App soll nach dem Ein- und Aussteigen den individuellen Fahrpreis berechnen und das richtige Fahrticket auswählen, wie der RMV am Donnerstag mitteilte. Vor der Fahrt müssen Fahrgäste die Funktion via Schieberegler in der App aktivieren. "Niemand muss mehr überlegen, welche Tarifgebiete er durchfährt", erklärte der RVM dazu. Installiert werden soll die neue "In/ Out"-Funktion im Sommer 2024 - und das Bahnfahren flexibler gestalten.