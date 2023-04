Seit dem Verkaufsstart am 3. April haben der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und seine Vertriebspartner rund 100.000 Deutschlandtickets verkauft.

Über die Hälfte wurde von Menschen erworben, die bislang noch keine Stammkunden waren, wie der RMV am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Weitere rund 21.000 49-Euro-Tickets gingen als Jobticket an Arbeitnehmer