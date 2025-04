Wegen umfangreicher Bauarbeiten fährt die S-Bahn zwischen Frankfurt und Offenbach in den kommenden Wochen nur eingeschränkt. In den Schulferien wird die Strecke ganz gesperrt. Pendler müssen auf Busse und Regionalbahnen umsteigen.

Die Bahn baut - wieder einmal. Dieses Mal trifft es besonders den S-Bahn-Tunnel zwischen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Ost. Bis Oktober - mit nur kleinen Pausen - werden Gleise, Weichen, Tunnelbeleuchtung und Brandschutz erneuert. Zeitweise können keine Züge durch den Tunnel fahren. Das trifft alle, die zwischen Frankfurt und Offenbach beziehungsweise Hanau mit der S-Bahn fahren.

Gesperrt wird ab Montag, 28. April, vor allem nachts und am Wochenende. In den Sommerferien und auch den Herbstferien geht es aber direkt weiter. Die Einschränkungen ziehen sich bis 20. Oktober.

Was wird wann gesperrt?

Los geht es am Abend des 28. April. Dann beginnen die Vorbereitungen zu den Bauarbeiten noch außerhalb des Tunnels, auf dem oberirdischen Abschnitt zwischen Offenbach-Ost und Mühlheim (Offenbach). Die S-Bahnen auf den Linien 8 und 9 können entsprechend nicht bis Hanau fahren. Die S8 fährt nur zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Hauptbahnhof, die S9 endet in Offenbach-Ost. Von dort gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Gesperrt ist die Strecke abends und nachts.

Die Arbeiten im Tunnel beginnen am Abend des 7. Mai. Bis 30. Juni ist der Tunnel dann nachts, an jedem Wochenende und an den Feiertagen gesperrt - also an Christi Himmelfahrt, zu Pfingsten und an Fronleichnam. Zunächst gilt die Sperrung eingleisig, ab 9. Mai auf beiden Gleisen. An den Wochenenden fährt zwischen Freitag um 21.20 Uhr bis Montag um 4 Uhr keine S-Bahn.

Zusätzlich werden auf der Strecke der S2 nach Dietzenbach (Offenbach) neue Gleise verlegt. Das passiert Ende Mai. Auch das führt zu Einschränkungen während der Bauarbeiten.

Die nächste große Sperrung folgt in den Sommerferien. Ab 7. Juli ist der Citytunnel Offenbach komplett dicht. Nach den sechs Wochen will die Bahn den Tunnel nur an Wochenenden eingleisig sperren, bevor sie ihn für die Zeit der Herbstferien vom 2. bis 20. Oktober wieder ganz zumacht.

Was passiert in diesen Monaten?

Los geht es mit dem Schienenaustausch zwischen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Ost. Außerdem werden neue Weichen verlegt. Der Tunnel bekommt neue Lampen, der Brandschutz wird erneuert. Das sind die Arbeiten, die an den Wochenenden zwischen Mai und Juli passieren.

In den Sommerferien wird der Brandschutz an drei Offenbacher S-Bahnstationen erneuert. Dort lässt die Bahn Hochdruckbenebelungsanlagen einbauen. Die Frankfurter Station Mühlberg bekommt eine neue Rauchableitung. Außerdem sollen alle vier Stationen eine neue Sprachalarmierung und eine erneuerte Notstromversorgung erhalten.

Für sämtliche Arbeiten will die Bahn nach eigenen Angaben rund 180 Millionen Euro investieren.

Wie komme ich von A nach B?

Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Sie pendeln zu den Sperrzeiten auf vier Linien zwischen Offenbach-Ost beziehungsweise Offenbach-Hauptbahnhof und Konstablerwache/Frankfurt-Süd beziehungsweise Frankfurt-Flughafen über die Stationen, die von den S-Bahnen nicht bedient werden können. Der Verkehr auf den S-Bahn-Linien 1, 2, 8 und 9 wird angepasst:



Linie S1 : Fährt zwischen Wiesbaden-Hauptbahnhof und Frankfurt-Süd, zusätzlich zwischen Offenbach-Hauptbahnhof und Rödermark-Ober Roden.

: Fährt zwischen Wiesbaden-Hauptbahnhof und Frankfurt-Süd, zusätzlich zwischen Offenbach-Hauptbahnhof und Rödermark-Ober Roden. Linie S2 : Fährt zwischen Niedernhausen und Frankfurt-Hauptbahnhof und zwischen Offenbach-Ost und Dietzenbach - mit Ausnahme der Zeiträume 28. Mai bis 2. Juni und 2. August bis 18. August. Dann werden auf der Strecke die Gleise erneuert.

: Fährt zwischen Niedernhausen und Frankfurt-Hauptbahnhof und zwischen Offenbach-Ost und Dietzenbach - mit Ausnahme der Zeiträume 28. Mai bis 2. Juni und 2. August bis 18. August. Dann werden auf der Strecke die Gleise erneuert. Linie S8 : Wird zwischen Wiesbaden und Hanau über Frankfurt-Süd und Offenbach-Hauptbahnhof umgeleitet.

: Wird zwischen Wiesbaden und Hanau über Frankfurt-Süd und Offenbach-Hauptbahnhof umgeleitet. Linie S9: Fährt nur zwischen Wiesbaden und Frankfurt-Hauptbahnhof.

Die oberirdisch fahrenden Regionalbahnen sind von den Tunnelsperrungen nicht betroffen. Die Details zu den einzelnen Sperrungen und Zugausfällen finden sich in der Verbindungsauskunft von RMV und Bahn .