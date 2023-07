Bei Stopps oder Pinkelpausen auf Autobahn-Parkplätzen drohen nicht selten unangenehme Überraschungen. Der ADAC hat unbewirtschaftete Rastanlagen mehrfach überprüft und schlechte Noten vergeben. Einer im Rhein-Main-Gebiet ist besonders übel - seit knapp einem Jahr.

Wer den Rastplatz Stadtwald an der A3 zwischen dem Frankfurter und Offenbacher Kreuz ansteuert, wird schnell Fluchtreflexe verspüren. Denn die unbewirtschaftete Rastanlage ist seit (zu) langer Zeit in einem katastrophalen Zustand. Das hat sich bei einer erneuten Überprüfung des ADAC Hessen-Thüringen und einem Vor-Ort-Besuch des hr gezeigt.

Die Mängelliste ist laut ADAC lang: überfüllte Tonnen, überall Müll, stinkende Dixie-Klos, verschlossene Toiletten-Anlagen, ein unangenehmer Urin-Geruch in der Luft, keine Behinderten-Toilette und Stolperfallen am Boden wegen zerbröselter Randsteine.

ADAC-Sprecher Oliver Reidegeld resümierte nach seiner Stippvisite: "Schon die Nase hat es ob der Geruchsbelastung schwer, es länger als ein paar Minuten auszuhalten. Der Grund ist klar: Das Toiletten-Häuschen ist wie vor einem Jahr geschlossen, dafür sind vier Dixi-Häuschen aufgestellt. Die meisten Besucher nutzen daher direkt die ungemähte grüne Wiese."

Eklatante Mängel und ein Schlusslicht im Test

Im vergangenen Jahr testete der ADAC bundesweit 50 unbewirtschaftete Rastplätze. Die vier aus Hessen belegten dabei die Plätze 42 und 48 bis 50. Die Noten: "mangelhaft" und dreimal "sehr mangelhaft". Der Automobilclub bescheinigte "eklatante Mängel". Besonders negativ fiel der A5-Parkplatz Brühlgraben bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) auf. Er wurde zum schlechtesten Rastplatz Deutschlands gekürt.

Vier Wochen später schauderte es Besuchern trotz des Weckrufs für die verantwortliche Autobahn GmbH immer noch. Bei einer Überprüfung des ADAC an den vier kritisierten Raststätten hatte sich noch immer nicht viel gebessert.

Nun, rund ein Jahr nach dem großanlegten Test, gibt es erneut Licht und Schatten – mit Positivem und Negativem in der Bilanz.

"Schlimm für Familien mit Kindern, unwürdig für Trucker"

Neben den kosmetischen und eigentlich schnell zu behebenden Kritikpunkten weist der Rastplatz Stadtwald zwischen Offenbach und Frankfurt auch bauliche Mängel auf. ADAC-Mann Reidegeld sagt: "Der zertrümmerte Randstein von letztem Jahr ist heute noch vorhanden und wird auf dem unbeleuchteten Rastplatz nachts zur Stolperfalle." Es sei nicht nachvollziehbar, warum offenkundige Mängel nicht beseitigt würden.

Der Zustand am Stadtwald sei schlimm für Durchreisende und Familien mit Kindern. Und gleichzeitig für Trucker, die dort ihre Pausen machen müssen und mangels Stellplätzen im Rhein-Main-Raum zudem übernachten.

Die für die Raststätten verantwortliche Autobahn GmbH versprach, die Reparatur der Randsteine kurzfristig in Auftrag zu geben.

Baufällig: Zerstörte Randsteine können schnell zur Stolperfalle auf dem Rastplatz Stadtwald an der A3 werden. Bild © ADAC Hessen-Thüringen

Das erscheint dringend nötig. Denn an den drei weiteren im Vorjahr getesteten und vier Wochen später erneut überprüften Rastplätzen hat sich insgesamt baulich immer noch wenig getan, um die Mängel zu beheben. Betroffen sind die Anlagen Am Pommer an der A7 (Kassel-Fulda), Nadelöhr an der A4 (Bad Hersfeld-Eisenach) und Brühlgraben an der A5 (Frankfurt-Darmstadt).

An diesen drei Raststätten haben sich aber zumindest schon mal die allgemeine Sauberkeit und der Zustand der Sanitär-Anlagen gebessert. Sie machten einen sauberen und optisch akzeptablen Eindruck, wie der ADAC mitteilte.

ADAC fordert "Mindestmaß an Sauberkeit"

Das freut den ADAC-Verkehrsexperten Wolfgang Herda. "Rastanlagen mögen am Rand der Autobahn liegen, trotzdem sollten Reisende hier ein Mindestmaß an Sauberkeit vorfinden, um sich zu erholen." Der ADAC fordert im Sinne der Reisenden: "Gerade in der Ferienzeit müssen die Reinigungsintervalle erhöht werden."

Dass es auch anders geht, zeigt etwa der Rastplatz Am Schäferborn an der A5. Er habe ein sauberes und modernes Erscheinungsbild, mit Lärmschutz und einer getrennten Ausweisung der Parkflächen für Pkw, Lkw und Behinderten-Parkplätze.

Bei den aktuell vom ADAC getesteten bewirtschafteten Rastplätzen besteht auch noch erheblicher Verbesserungsbedarf, wie es auf einem aktuellen Test hervorgeht. Drei Anlagen in Hessen überprüft. Die Raststätten Werratal Süd an der A4, Alsbach West an der A5 und Großenmoor West an der A7 bekamen die Note ausreichend.

Größte Defizite sieht der ADAC bei der Möglichkeit zum Superschnellladen von E-Autos (ab 150 kW). Diese sind entweder nicht vorhanden oder defekt. Kritik gab es für die beschränkte Auswahl an kalten Speisen, das hohe Preisniveau in den Restaurants und die teuren Tankstellen-Shops. Punkten konnten die Anlagen dagegen in den Bereichen Sanitär und barrierefreier Zugang.

Der ADAC appellierte, dass Besucherinnen und und Besucher ihren Teil zum Zustand der unbewirtschafteten Rastplätze beitragen können. "Neben dem Betreiber sind auch die Nutzer gefragt und aufgefordert, die Anlagen nicht noch mehr zu verschmutzen."

Weitere Informationen Das sagt die Autobahn GmbH zur ADAC-Kritik Den verdreckten Rastplatz am Stadtwald bezeichnete die zuständige Autobahn GmbH als "gesellschaftliches Problem". Trotz erheblichen Aufwands für die Reinigung komme es leider zum beschriebenen Zustand. Zu den Sanitäranlagen hieß es: Die Toiletten und das Gebäude müssten grundhaft saniert werden. Aktuell solle die Aufstellung eines Toilettencontainers die Lage verbessern.

Derweil arbeitet die Autobahn GmbH an den Rastplätzen der Zukunft mit bundesweit einheitlichen Standards. Reiningungskonzepte sollen verbessert werden. Für mehr Sicherheit werde der Einsatz von Kameras geprüft. Künftig sollen die Anlagen hell und weiträumig ausgeleuchtet werden, die Aufenthaltsqualität mit neuen Sitzgruppen verbessert werden und sogar WLAN bereitgestellt werden. Ende der weiteren Informationen