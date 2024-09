Beim Bezahlen mit bestimmten Kredit- oder Debitkarten kommt es seit dem frühen Donnerstagmorgen vielerorts auch in Hessen zu Problemen. Offenbar liegt eine Störung vor.

Veröffentlicht am 12.09.24 um 10:15 Uhr

Art und Umfang der Störung seien derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft. Ersten Erkenntnissen zufolge sind mehrere ausgebende Einrichtungen betroffen. "Nicht betroffen sind nach aktuellen Erkenntnissen Zahlungen mit der Girocard", hieß es.

"Wir analysieren derzeit Art und Umfang der Störung und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung." Beim Hessischen Rundfunk hatten sich am Vormittag mehrere Betroffene in Frankfurt gemeldet, unter anderem Edeka-Kunden.