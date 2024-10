Tarifverhandlungen - Metall-Arbeitgeber in Sulzbach legen Angebot vor

Bei den Metall-Tarifverhandlungen für rund 380.000 Beschäftigte in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben die Arbeitgeber am Freitag in Sulzbach (Main-Taunus) ein Angebot vorgelegt.

Bei einer Laufzeit von 27 Monaten sind Entgelterhöhungen in zwei Stufen von zusammen 3,6 Prozent enthalten. Die erste Tarifsteigerung um 1,7 Prozent ist für den 1. Juli 2025 vorgesehen. IG Metall-Bezirkschef Köhlinger sagte: "Es ist zu wenig, es kommt zu spät und die Laufzeit von 27 Monaten ist viel zu lang." Die Gewerkschaft verlangt sieben Prozent innerhalb von zwölf Monaten.