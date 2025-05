Die rund 2.000 Beschäftigten der Milchbetriebe in Hessen, Rheinland- Pfalz und dem Saarland wollen mehr Geld.

Veröffentlicht am 14.05.25 um 13:57 Uhr

Die Gewerkschaft NGG verlangt vor der anstehenden Tarifrunde ein Plus von 6,5 Prozent. Betroffen sind unter anderem die Hochwald Foods-Werke in Hünfeld (Fulda) und Hungen (Gießen) sowie Immergut in Schlüchtern (Main-Kinzig).