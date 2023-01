Die Supermarktkette tegut hat im vergangenen Jahr die Kaufzurückhaltung der Verbraucher bei Bio-Lebensmitteln zu spüren bekommen.

Der Bio-Anteil an den Erlösen verringerte sich auf 28,4 Prozent, wie tegut am Donnerstag mitteilte. 2021 war mit 30,5 Prozent der höchste Bio-Anteil in der Firmengeschichte erzielt worden.