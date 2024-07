"Teo"-Minimärkte am Sonntag in Hessen wieder auf

Nach der Entscheidung des Landtags, dass vollautomatisierte Verkaufsstellen mit einer Fläche bis 120 Quadratmetern für Waren des täglichen Gebrauchs auch an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen, werden am Sonntag alle "Teo"-Märkte in Hessen wieder offen sein.

Dabei geht es nach Angaben des Handelsunternehmens Tegut um 25 Märkte, die nach einer Gerichtsentscheidung seit Januar ihre Türen sonn- und feiertags geschlossen halten mussten. Wegen der neuen Entwicklung will Tegut seine Expansionspläne zur Eröffnung neuer "Teos" nun wieder aufnehmen.