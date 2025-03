Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. In Frankfurt etwa sind am Dienstag der öffentliche Nahverkehr, Kitas, Kliniken und die Müllabfuhr betroffen. Verdi hat am Mittag zu einer Großkundgebung auf dem Frankfurter Römerberg aufgerufen. Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Verdi fordert unter anderem eine Tariferhöhung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat.