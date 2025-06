Viele Jobs in Gesundheitswesen in Hessen

Sie sind in Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken: Mehr als jeder siebte Erwerbstätige in Hessen arbeitet in der Gesundheitswirtschaft - Tendenz steigend.

Veröffentlicht am 03.06.25 um 13:10 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







2024 waren es 481.100 Beschäftigte und damit 10.300 (2,2 Prozent) mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Der Zuwachs bei der Beschäftigtenzahl war größer als der in der hessischen Gesamtwirtschaft (0,5 Prozent).