Der frühere Chef der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, soll in den Aufsichtsrat der Commerzbank gewählt werden und dann auch die Führung des Gremiums übernehmen.

Das erklärte die Commerzbank am Samstag. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Gottschalk habe die Vertreter der Anteilseigner informiert, dass er bei der nächsten Hauptversammlung am 31. Mai nicht mehr zur Wahl stehe. In Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium habe er Weidmann als neuen Aufsichtsrat vorgeschlagen, der im Fall der Wahl durch die Hauptversammlung auch den Vorsitz des Gremiums übernehmen soll.

Der Bund ist mit einem Anteil von 15,6 Prozent größter Einzelaktionär der Commerzbank.