Der in Frankfurt als Ausflugsziel beliebte Goetheturm ist durch einen Brand völlig zerstört worden. Die Feuerwehr konnte das über 80 Jahre alte Wahrzeichen nicht mehr retten.

Ein Feuer hat den Goetheturm in Frankfurt vernichtet. "Der Turm ist eingestürzt und war nicht mehr zu retten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Nur die Stümpfe der Pfeiler stehen noch. Das 1931 erbaute Wahrzeichen aus Holz war in den frühen Morgenstunden in Brand geraten.

Turm brannte "wie eine Fackel"

Um exakt 3.16 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, die wenige Minuten später am Goetheturm eintraf. Da brannte der Turm laut Sprecher bereits "wie eine Fackel". Die Feuerwehr hatte sich angesichts der großen Flammen und der damit verbundenen Einsturzgefahr entschieden, den 43 Meter hohen Aussichtsturm erst gar nicht zu löschen, sondern kontrolliert abbrennen zu lassen.

"Eine Löschmaßnahme war nicht zielführend", sagte der Sprecher. Bereits kurze Zeit später stürzte der obere Teil des Turms ein. Die unteren zehn Meter standen noch eine Weile in Flammen, ehe auch sie einstürzten.

Die Feuerwehr versuchte stattdessen zu verhindern, dass die Flammen auch auf die Umgebung am Rand des Frankfurter Stadtwaldes übergriffen. Angrenzende Gebäude wie ein Café wurden nicht beschädigt. Die Einsatzkräfte hielten Sicherheitsabstand zu dem brennenden Turm ein. Verletzt wurde im Laufe des Einsatzes niemand.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh

Auch nach Einsturz des Turms sind immer noch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Sachsenhausen, Oberrad und Niederrad vor Ort. Sie beobachten weiterhin das Abbrennen der Reste.

Polizei sucht mögliche Brandstifter

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei sucht im Umfeld nach möglichen Brandstiftern. "Der Sachschaden lässt sich nicht beziffern", sagte der Feuerwehr-Sprecher. "Der ideelle Schaden ist aber riesengroß."

Der komplett aus Holz gebaute Goetheturm galt als Wahrzeichen der Stadt, er wurde 1931 in seiner heutigen Form errichtet. Bis 1999 war er der höchste öffentlich zugängliche Holzbau Deutschlands. Erst im Jahr 2014 war das beliebte Ausflugsziel saniert worden. Sein Name war ihm bei der Eröffnung anlässlich des bevorstehenden 100. Todestages von Johann Wolfgang von Goethe gegeben worden.

Zusammenhang zu Bränden in Frankfurter Parks?

Bereits im Mai und Juni dieses Jahres fielen zwei Holzbauten in Frankfurt Flammen zum Opfer. Zuerst war am 1. Mai der koreanische Pavillon im Grüneburgpark abgebrannt, nur einen Monat später stand der chinesische Pavillon im Bethmannpark in Flammen. Beide Gebäude wurden völlig zerstört. Die Polizei ging jeweils von Brandstiftung aus.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden im Mai und Juni und dem Feuer am Goetheturm besteht, kann die Polizei noch nicht beantworten. "Wir prüfen das", sagte eine Sprecherin.

Der Goetheturm war ein beliebtes Ausflugsziel in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Sendung: hr-iNFO, 12.10.2017, 6 Uhr