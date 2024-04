Motorradfahrer starten mit Gottesdienst in die Saison

Zum Start in die Saison haben sich am Sonntag mehr als hundert Motorradfahrer in Gründau (Main-Kinzig) beim traditionellen "Anlassen" zu einem Gottesdienst und einer Rundfahrt getroffen.

Der Verband Christlicher Motorradfahrer (VCM) wird bei der Aktion von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) unterstützt. Ziel sei es, mit Gottes Segen unterwegs zu sein, teilte der VCM mit. Der Korso stand diesmal unter dem Thema "aufgeladen unterwegs" und wurde von Pfarrer Thorsten Heinrich auf einem Elektromotorrad angeführt.

Heinrich ist der Beauftragte für Motorradfahrerseelsorge der EKHN und der EKKW. Wie sonst auch gehe es beim "Anlassen" vor allem darum, Frieden und Rücksichtnahme auf die Straßen zu bringen und sich gegen Raserei und Aggression im Straßenverkehr zu positionieren, erläuterte Heinrich, der nach 13 Jahren die Rolle als Beauftragter der Motorradfahrerseelsorge zum Jahresende abgeben wird.