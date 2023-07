In Nordhessen entsteht Europas größtes Mountainbike-Wegenetz. Von den geplanten 200 Kilometern sind rund zehn fertig und ab jetzt in Korbach befahrbar. Auf den vier unterschiedlich schwierigen Routen ist für jeden was dabei.

Große Dinge fangen meist klein an. In Korbach (Waldeck-Frankenberg) ist am Samstag der erste Teilabschnitt für Europas größtes Mountainbike-Wegenetz freigegeben worden. Zu dem sollen die Green Trails (deutsch: grüne Wege) im Landkreis Waldeck-Frankenberg in den kommenden drei Jahren wachsen.

Radeln und Gold-Infos sammeln

Der erste Trailpark ist fertig und dreht sich rund ums Thema Gold. Hintergrund dieser Themenidee ist der Korbacher Eisenberg, Deutschlands größte Goldlagerstätte. Die Wegstrecke mitten durch die Natur ist bislang rund zehn Kilometer lang und befahrbar für jedermann.

Es gibt vier Runden mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, auch für Anfänger ist was dabei. Auf der Gold-Tour erfahren die Kleinsten beispielsweise die Geschichte des Goldgräbers Caspar – wie der Goldgräber zum Gold kam und was am Ende sein Lohn für die harte Arbeit war.

Das Streckennetz soll einmal insgesamt rund 200 Kilometer über den gesamten Kreis Waldeck-Frankenberg – in Korbach und 13 weiteren Kommunen – umfassen. Die Trails in Korbach-Goldhausen sollen dafür als Vorlage für die restlichen Strecken dienen.