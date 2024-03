Ferienzeit ist Ausflugszeit: Pünktlich zu den Osterferien starten in Hessen die Freizeitparks in die neue Saison. Einige warten 2024 mit neuen Attraktionen auf, allerdings haben auch viele ihre Eintrittspreise erhöht.

Mit dem Beginn der Osterferien haben am Samstag mehrere Freizeitparks zum ersten Mal in diesem Jahr ihre Türen geöffnet. Parallel geht auch die Dippemess in Frankfurt los – auch hier gibt es jede Menge Fahrspaß. In ganz Hessen können sich die Besucherinnen und Besucher auf viele neue Attraktionen freuen, manche öffnen allerdings erst im Laufe des Jahres. Wegen der gestiegenen Kosten haben die meisten Parks allerdings auch ihre Eintrittspreise erhöht. Die Übersicht:

Hessens längste Achterbahn bald im Taunus Wunderland

Eine Simulation der neuen Achterbahn. Bild © Taunus Wunderland

Noch ist sie nicht fertig, aber im Mai soll sie es werden: eine neue Achterbahn, nach Angaben der Betreiber die längste in Hessen. Der "Gobbi-Express" soll Besucherinnen und Besucher ins Taunus Wunderland in Schlangenbad (Rheingau-Taunus) locken. Das Schienengerüst der 500-Meter-Bahn steht bereits, aktuell fehlt noch die Dekoration im Kobold-Stil, passend zum zuletzt eröffneten Themenbereich "Aryas Drachenschlucht". Dort können die Besucherinnen und Besucher in den Osterferien schon den "Milanflug", einen Wunschbrunnen und ein historisches Pferdekarussell ausprobieren.

Außerdem neu: ein großer Wasserspielplatz und ein interaktiver Musikexpress. Dieser reagiert auf das Rufen und Klatschen seiner Fahrgäste und soll dann schneller oder langsamer werden und die Beleuchtung ändern.

Wegen der "immens gestiegenen Kosten" sind die Tickets in dieser Saison teurer geworden, wie das Taunus Wunderland mitteilte. Für Erwachsene und größere Kinder sind es vier Euro mehr, für kleinere Kinder drei Euro mehr als in der vergangenen Saison. "Wir prüfen ständig, wie und wo wir effizienter werden können", sagte ein Sprecher. "An der Sicherheit können wir keinesfalls sparen."

Weitere Informationen Öffnungszeiten und Eintritt In den Osterferien ist das Taunus Wunderland bis einschließlich 14. April täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nach den Ferien öffnet es zunächst nur an den Wochenenden und Feiertagen sowie Brückentagen. Ab dem 20. Mai öffnet der Freizeitpark während der Sommermonate wieder täglich seine Pforten.



Tickets kosten ab einer Körpergröße von 131 Zentimetern jetzt 33,50 Euro (bei Online-Buchung 31,50 Euro), für Kinder ab 100 bis 130 Zentimetern 29,50 Euro (online 27,50 Euro). Für kleinere Kinder ist der Eintritt frei. Ende der weiteren Informationen

Freizeitpark Lochmühle mit neuem Wald-Spielplatz

Die 40 Meter lange Riesenrutsche ist eine der Attraktionen im Freizeitpark Lochmühle. Bild © Eva-Maria Hannewald

Mit dem ersten Ferienwochenende laufen auch die Fahrgeschäfte im Freizeitpark Lochmühle wieder. Wo vor mehr als 50 Jahren eine Getreidemühle und ein Bauernhof standen, befinden sich heute viele Spiel- und Klettermöglichkeiten in landwirtschaftlichem Stil. In diesem Jahr können sich vor allem die kleinen Besucherinnen und Besucher auf einen neu gestalteten Wald-Spielplatz und einen neuen Kletterbereich freuen.

Vorrang vor neuen Attraktionen habe allerdings die Pflege der etablierten Fahrgeschäfte, sagte Christine Zwermann-Meyer, Geschäftsführerin des Parks. Durch die frühen Osterferien sei dafür in diesem Jahr weniger Zeit geblieben, trotzdem sei man pünktlich zum Saisonstart fertig geworden.

"Die gestiegenen Kosten können wir leider nur über den Eintritt ausgleichen", erklärte auch Zwermann-Meyer. Dieser werde um 1,50 Euro erhöht. "Natürlich wird auch strikter nach Einsparmöglichkeiten gesucht, was aber zum Beispiel bei Strom oder Energie nicht wirklich möglich ist", sagte sie. Die Einkaufspreise für Waren hätten sich in den vergangenen Jahren fast verdoppelt.

Weitere Informationen Öffnungszeiten und Eintritt Der Freizeitpark ist bis einschließlich 6. Oktober täglich geöffnet, jeweils von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet ab einer Körpergröße von 100 Zentimetern 21,50 Euro, für kleinere Kinder ist er frei. Ende der weiteren Informationen

Rodelbahn und Musical im Erlebnispark Steinau

Abfahrt auf der Sommerrodelbahn im Erlebnispark Steinau. Bild © Erlebnispark Steinau an der Straße

Eine 850 Meter lange Sommerrodelbahn, ein Streichelzoo mit Schafen, Hühnern, Ponys und Eseln sowie ein neues Kindermusical mit Parkmaskottchen "Erli" warten im Erlebnispark in Steinau an der Straße auf große und kleine Besucherinnen und Besucher. Ab Mai soll das Stück im Freien im Park aufgeführt werden, wie Parkleiter Theo Zwermann mitteilte.

Der Park feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. 1994 war der ehemalige Thalhofpark in den 15 Hektar großen Erlebnispark umgewandelt worden.

Die Tages-Eintrittspreise bleiben den Angaben zufolge auf dem Niveau der Saison 2023. Nur bei den Süßwaren soll es laut Zwermann Erhöhungen geben, da "die Rohstoffpreise leider immer noch durch die Decke gehen".

Weitere Informationen Öffnungszeiten und Eintritt Der Park öffnet in der Vorsaison bis einschließlich 30. April täglich von 10 bis 17 Uhr. Ab 1. Mai werden die Öffnungszeiten auf 9 bis 18 Uhr verlängert. Besucherinnen und Besucher ab 100 Zentimetern Körpergröße zahlen 21 Euro Eintritt, darunter ist der Eintritt frei. Ende der weiteren Informationen

Erlebnispark Ziegenhagen aus der 360-Grad-Perspektive

Am "Jungle Loop" wird noch geschraubt. Bild © Erlebnispark Ziegenhagen

Schwindelfrei sollten Besucherinnen und Besucher für die geplante neue Attraktion im Erlebnispark Ziegenhagen in Witzenhausen (Werra-Meißner) sein. Dort haben die Bauarbeiten für den "Jungle Loop" begonnen - eine Motorschaukel mit hängendem Doppelsitz, die einen 360-Grad-Überschlag schafft. Per Joystick soll er von den Fahrgästen interaktiv gesteuert werden können, sodass sie selbst entscheiden können, wie schnell und hoch die Fahrt wird.

Eröffnet werden soll der Jungle Loop noch in den Osterferien, sofern das Wetter mitspielt. Ansonsten gibt es ein neues großes Hüpfkissen, eine große Kletterburg und einen Wasserspielplatz.

Die Doppelbelastung durch die wieder höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie sowie die Inflation wirke sich auch auf den Park aus, erklärte die Geschäftsführung. Der Eintrittspreis habe daher 2024 um 1,50 Euro erhöht werden müssen. Bezüglich der Energiekosten gebe es erste Einsparpläne. "Diese sind allerdings eher mittel- als kurzfristig umzusetzen."

Weitere Informationen Öffnungszeiten und Eintritt Während der Osterferien öffnet der Park täglich von 10 bis 17 Uhr. Außerhalb der Ferienzeiten in Hessen, Niedersachsen und Thüringen bleiben die Pforten montags, dienstags und mittwochs zu. Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene zahlen 14,50 Euro Eintritt. Ende der weiteren Informationen

Dippemess: Hessens größtes Volksfest

Auf der Frankfurter Dippemess ist von Riesenrad bis Breakdancer alles dabei. Bild © hr

Riesenrad, Achterbahnen und Zuckerwatte gibt es seit Freitag auch wieder auf der Frankfurter Dippemess, Hessens größtem Volksfest. Zweimal im Jahr werden die rund 30 Fahrgeschäfte auf dem Festplatz am Ratsweg vor der Eissporthalle aufgebaut. Die Tradition des Volksfestes reicht dabei bis ins 14. Jahrhundert zurück. Damals war die "Maamess" allerdings noch ein Verkaufsmarkt für Haushaltswaren. Töpfer verkauften ihre berühmten Keramikschüsseln ("Dippe"), die der Kirmes bis heute ihren Namen geben.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Bis einschließlich 14. April dienstags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr (Gründonnerstag: 14 bis 24 Uhr), freitags und samstags von 14 bis 24 Uhr (Karfreitag: geschlossen) und sonntags von 12 bis 23 Uhr. Montags ist Ruhetag, mit Ausnahme von Ostermontag (12 bis 23 Uhr). Ende der weiteren Informationen

