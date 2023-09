Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

23. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Altenstadthalle, von 18 bis 21 Uhr, für Schwangere ab 17 Uhr

Bad Nauheim

24. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen, von 13 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Bad Vilbel

23. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Sporthalle Heilsberg, von 11 bis 13 Uhr

Baunatal

24. September - Flohmarkt am Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Breidenbach

24. September - Privater Hofflohmarkt in der Ringstraße 6, Achenbach, von 10 bis 16 Uhr

Büttelborn

23. September - Kinderkleiderbasar im Volkshaus Klein-Gerau, von 10 bis 13 Uhr

Butzbach

24. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Ostheim, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

20. September - Mineralien- und Fossilienbörse im Ernst-Ludwig-Saal, Eberstadt, Schwanenstraße 42, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

23. September - Flohmarkt auf dem Karolinenplatz, von 6 bis 16 Uhr

Echzell

23. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Bingenheim, von 9.30 bis 11.30 Uhr

Erlensee

22. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz der TSG, Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

Frankfurt

23. September - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

23. September - Flohmarkt rund ums Kind im KiZ 119, Hanauer Landstraße 17, von 15 bis 17.30 Uhr

23. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Kaleidoskop, An den Mühlwegen 50, von 14 bis 16.30 Uhr

23. September - Höfe-Flohmarkt in Eschersheim, in der Geiger-, Friedleben- und Ladenburgstraße, von 11 bis 16 Uhr

24. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Niederräder Landstraße 60-63, Niederrad, von 11 bis 13 Uhr

Gernsheim

23. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Stadthalle, ab 14.30 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Gießen

23. September - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Glashütten

24. September - Hofflohmärkte in allen Stadtteilen, von 12 bis 18 Uhr

Gorxheimertal

23. September - Vorsortierter Basar rund ums Kind, im Bürgerhaus, von 13 bis 15 Uhr

Hammersbach

23./24. September - Hof- & Garagenflohmarkt in der Urnenstraße 1, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Hanau

24. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturhalle Steinheim, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 9 Uhr

Heppenheim

23. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hungen

24. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Karben

24. September - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Langen

23. September - Flohmarkt am Rathaus, Südliche Ringstraße, von 8 bis 14 Uhr

Lorsch

24. September - Stadtflohmarkt im gesamten Stadtgebiet, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

23. September - Flohmarkt in der Mehrzweckhalle Mittelbuchen, von 13 bis 17 Uhr

Marburg

23. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

23. September - Modellautobörse im Bürgerhaus Mörfelden, Westendstraße 60, von 9.30 bis 14.30 Uhr, Eintritt: 4,50 Euro

Naumburg

24. September - Dorfflohmarkt in Garagen und Höfen von Altenstädt, von 10 bis 17 Uhr

Nidda

21. September - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Oberzent

24. September - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Ortenberg

23. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Petersberg

24. September - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz des Justus-Liebig-Centers, von 8 bis 16 Uhr

Raunheim

24. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße 2, von 10 bis 17 Uhr

Rodgau

24. September - Flohmarkt im Bürgerhaus Weiskirchen, von 11 bis 13 Uhr

24. September - Höfe-Flohmarkt im ganzen Stadtgebiet, von 11 bis 16 Uhr

24. September - Höfe-Flohmarkt in Nieder-Roden Rollwald, von 11 bis 16 Uhr

Seligenstadt

21. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Tann

24. September - Floh-/ Antik- & Trödelmarkt in der Halle, Am Galgenberg 4, von 11 bis 17 Uhr

Vellmar

24. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 16 Uhr

Viernheim

24. September - Floh- & Trödelmarkt im Rhein-Neckar-Zentrum, von 8 bis 16 Uhr

Waldsolms

23./24. September - Hof- & Garagenflohmarkt in der Griedelbacher Straße 3, Kröffelbach, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

24. September - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 8 bis 17 Uhr

Wiesbaden

23. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, von 14 bis 19 Uhr

24. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße 78, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr

