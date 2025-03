Märkte und Feste am kommenden Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Frankfurt

3./4. März – Kinderfastnacht

Im Festsaal des Gesellschaftshauses Palmengarten, am Montag um 11.11 Uhr und um 15.11 Uhr und am Dienstag um 15.11 Uhr, mit buntem Bühnenprogramm, Mitmachspielen u.a., Eintritt: ab 2 Jahre 8 Euro

4. März - Klaa Pariser Fastnachtszug

Durch den Stadtteil Heddernheim, Start ab 14.11 Uhr

Kelkheim

3. März – Rosenmontagszug

Durch die Straßen von Fischbach, 14.11 Uhr ab Eppsteiner Straße

Korbach

9. März – Eiermarkt

Kunsthandwerkermarkt rund ums Ei in der Homberghalle Lelbach, von 10.30 bis 17 Uhr, ab von 9.30 Uhr Gottesdienst, Eintritt: 1 Euro

Lollar

9. März - Osterausstellung des Hobby- und Kunstkreis Lollar e.V.

Im Bürgerhaus, Holzmuehler Weg 78, von 11 bis 17 Uhr

Stockstadt am Rhein

8./9. März - Buchmesse im Ried

In der Altrheinhalle, Insel-Kühkopf-Straße 1, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen