Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Frankfurt

2./3. März - Benefiz-Ostermarkt

Im Dominikanerkloster, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Groß-Gerau

2./3. März - Design & Genuss Markt

In der Stadthalle, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Homberg (Efze)

3. März – Modellbauausstellung

In der Stadthalle, von 9.30 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Maintal

3. März - Frühlings-Ostermarkt der Hobbykünstler

Im Bürgerhaus Hochstadt, Ringstraße Süd 21, von 11 bis 17 Uhr

Reiskirchen

3. März – Frühlingsmarkt

In der Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden, von 13 bis 18 Uhr

Seeheim-Jugenheim

2./3. März - Frühlingsmarkt der Kunsthandwerker

In der Bürgerhalle Jugenheim, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen