Märkte und Feste in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 04.05.25 um 17:52 Uhr

Bad Arolsen

11. Mai - Markt am Schloss

Mit lokalen Produkten und Kunsthandwerk, von 11 bis 18 Uhr

Darmstadt

10. Mai - Frühlingsfest mit Jungpflanzenmarkt

Auf Hofgut Oberfeld, Erbacher Straße 125, von 9 bis 18 Uhr

Echzell

10. Mai - VdK-Informationstag

Im Bürgerhaus Bingenheim, von 10 bis 13 Uhr

Limburg

10./11. Mai – Sommerfest

In der Baumschule an der B 417, Linter, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Schlangenbad

10./11. Mai – Blumenmarkt

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Hausen vor der Höhe, am Gerätehaus, am Samstag ab 9.30 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen