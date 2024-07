Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Dillenburg

2./3. August – Weinfest

Im Hofgarten, mit Tanz und Live-Musik, jeweils von 17 bis 24 Uhr

Fischbachtal

2./3. August - Nonstock Festival

Musik, Kleinkunst und Workshops auf drei Bühnen auf dem Kulturhof Röder, Rodensteiner Straße 87, Nonrod, am Freitag ab 12 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr, Eintritt: 60 Euro

Schöneck

2. bis 5. August - Büdesheimer Laternenfest

Auf dem Festplatz, am Freitag ab 20 Uhr Krönung der Laternenkönigin, anschl. Party mit Live-Musik, Eintritt: 10 Euro, am Samstag ab 18 Uhr, ab 21 Uhr Lichterzug, ab 22 Uhr Live-Musik im Festzelt, Eintritt: 10 Euro, am Sonntag ab 13 Uhr Gottesdienst, ab 21 Uhr Lichterzug, ab 22 Uhr Schlagerparty, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 20 Uhr Live-Musik, ab 22.30 Uhr Feuerwerk u.a.

