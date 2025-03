Hessentage gab es seit 1961 zahlreich. Die Stadt Fulda freut sich als Gastgeber für 2026 nun aber auf eine Besonderheit: Eine Konzert-Arena mitten in der Stadt auf dem Domplatz. Dort tummeln sich für gewöhnlich Top-Acts.

Menschenmassen ziehen die Domplatz-Konzerte in Fulda an. Bild © Christian Tech (Stadt Fulda)

Der Hessentag in Fulda wirft seine Schatten voraus. Etwas mehr als ein Jahr vor Beginn hat die Stadt erste Einzelheiten vorgestellt. Die Organisatoren präsentierten am Donnerstag im Stadtschloss auch die neue Homepage www.hessentag-fulda.de . Dort werden alle wichtigen Informationen rund um das zehntägige Landesfest verbreitet. Es geht vom 12. bis 21. Juni 2026 in der Barockstadt über die Bühne.

Eigentlich sollte Fulda bereits 2021 Gastgeber sein. Doch die Corona-Pandemie machte diesen Plan zunichte. Nun wird es also mit fünfjähriger Verspätung so weit sein. In diesem Jahr ist der Hessentag in Bad Vilbel vom 13. bis 22. Juni unter dem Motto "Wir bringen Hessen auf die Bühne" zu Gast.

Schub für die Stadt erwartet

"Der Hessentag ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, unsere Stadt noch bekannter zu machen und unser ohnehin gutes Image weiter zu verbessern", sagte Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU). Das Fest könne der Stadt einen wichtigen Schub geben für Handel, Gastronomie und Hotellerie sowie für die Stadtentwicklung.

Für die Durchführung bekommt Fulda rund zwei Millionen Euro vom Land. Sieben Millionen Euro an Fördermitteln sind bereits nach der ursprünglichen Vergabe nach Fulda geflossen. Das Geld hat die Stadt in Bau- und Infrastrukturmaßnahmen investiert. So wurde die Tourist-Info renoviert und erweitert, eine Radbrücke und Radwege wurden in den Fulda-Auen gebaut und das Wegesystem im Schlossgarten saniert.

Im Sinne der Nachhaltigkeit will die Stadt auch Flächen nutzen, die bereits für die Landesgartenschau 2023 entwickelt wurden, etwa Grün-Flächen in den Fulda-Auen und Parkplätze.

Als Veranstaltungsfläche für den Hessentag will die Stadt 92.000 Quadratmeter nutzen. Das entspricht in etwa der Fläche von 13 Fußballfeldern. Besucher können fast 10.000 zusätzliche Parkplätze ansteuern. Informationen zur Anreise gibt es bereits hier .

Konzert-Arena inmitten der Stadt

Die Stadt präsentierte auch ihr Konzept für die 2,3 Kilometer lange Hessentagsstraße. Sie beginnt laut Lageplan nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt, verläuft durch die Innenstadt und endet in den Fulda-Auen.

Ein wichtiger Anziehungspunkt wird der Domplatz mit der bedeutenden Kirche St. Salvator, dem Wahrzeichen der Stadt, sein. Auf dem Domplatz wird eine Konzert-Stätte entstehen für bis zu 11.000 Besucherinnen und Besucher. "Eine solche Konzert-Arena mitten in der Stadt ist eine absolute Besonderheit, das konnte bisher keine Hessentags-Stadt bieten", befand Dominik Höhl, der beim Hessentag für die Flächenplanung zuständig ist.

Die Domplatz-Konzerte, die seit einigen Jahren immer wieder im Sommer in Fulda stattfinden, haben sich bereits einen Namen gemacht. Nationale und internationale Stars sind dort bereits aufgetreten, zuletzt etwa Sting und Peter Fox. Auch das Programm für diesen Sommer steht bereits.

Mehr als 1.000 Veranstaltungen

Wer beim Hessentag 2026 auf der Bühne stehen wird, haben die Veranstalter noch nicht bekanntgegeben. Als Größenordnung nannten sie aber, dass an den zehn Tagen mehr als 1.000 kleinere und größere Veranstaltungen in Fulda stattfinden werden - die meisten mit freiem Eintritt, wie die Stadt erklärte.

Das Hessentags-Paar ist auch schon gekürt. Vera und Max Dudyka stehen bereits seit 2020 in den Startlöchern. Sie können es kaum erwarten, ihre Aufgabe als Repräsentanten zu erfüllen. "Wir lieben unsere Stadt und freuen uns darauf, Botschafter zu sein. Die Stadt ist wunderschön, voller Geschichte und dennoch modern und lebendig. Das wollen wir vermitteln."

Das Fuldaer Hessenags-Paar Vera und Max Dudyka bei der Vorstellung nahe des Doms. Bild © hessenschau.de (Jörn Perske)

Neben dem Hessentags-Paar haben weitere Freiwillige die Möglichkeit, sich an der Gestaltung des Landesfests zu beteiligen. Die Stadt ruft alle Interessierten auf, sich auf der Homepage zu melden, etwa ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Standbetreiber, Künstler oder Musiker.