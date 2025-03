Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 30.03.25 um 19:00 Uhr

Bad Arolsen

5./6. April – Ostermarkt

Im Bürgerhaus, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Bad Nauheim

5./6. April – Frühlingsmarkt

Im Kurhaus am Elvis-Presley-Platz, von 11 bis 20 Uhr

Frankfurt

6. April – Ostermarkt

Im Vereinsheim des RMSV Soli Fechenheim, Am Mainbörnchen 3, von 11.30 bis 16.30 Uhr

Friedrichsdorf

6. April - Traditioneller Ostermarkt

Im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46, von 10 bis 17 Uhr

Gießen

5./6. April - Hand Werk Kunst

Kunsthandwerkermarkt im Kloster Schiffenberger Tal, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Kronberg

5./6. April - Saisoneröffnung und Frühlingstreiben

Auf Burg Kronberg, mit Live-Musik, Kinderprogramm, Vogelschau u.a., am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, Eintritt: 6 Euro

6. April - Kronberger Frühlingsfest

In der innenstadt, mit verkaufsoffenem Sonntag, von 12 bis 18 Uhr

6. April – Ostermarkt

Im Haus Altkönig, Oberhöchstadt, von 10 bis 17 Uhr

Lautertal

6. April - Hopfmannsfelder Brauchtumstag

Im Dorfgemeinschaftshaus, ab 11 Uhr, ab 14 Uhr Dorfbegehung

Limburg

5. April – Frühlingsmarkt

Im Seniorenzentrum, Gartenstraße 6, von 14 bis 17 Uhr

Lindenfels

5./6. April – Ostermarkt

Im Bürgerhaus und in der Burgstraße, mit österlichem Kunsthandwerk, Kükenschlüpfen u.a., am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Oestrich-Winkel

5./6. April – Frühjahrsmarkt

Mit Kunst, Kreativem und Kulinarik in der Brentanoscheune, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

5./6. April - Historischer Ostermarkt

Auf der Ronneburg, mit buntem, mittelalterlichem Rahmenprogramm, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Schöneck

6. April - Oster-Hobbykünstlermarkt

Im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 16 Uhr

Sulzbach/Ts.

6. April – Ostermarkt

Im Bürgerzentrum Frankfurter Hof, von 11 bis 17 Uhr

Viernheim

5./6. April - Ostermarkt des Kunsthandwerkervereins

Im Bürgerhaus, Kreuzstr. 2-4, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr

