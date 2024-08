Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Nauheim

16. bis 18. August - European Elvis Festival

In der Trinkkuranlage und im Hotel Dolce, mit Classic Car Parade, Konzerten u.a., am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Frankfurt

16. bis 18. August – GoetheturmFest

Mit Live-Musik rund um den Goetheturm, am Freitag ab 18 Uhr Königinnen-Treff, am Samstag ab 11 Uhr, 14 Uhr Fassanstich und am Sonntag ab 11 Uhr Familiengottesdienst, ab 12 Uhr Live-Musik, ab 15 Uhr Kürung der Sachenhäuser Brunnenkönigin, um 17.30 Uhr Festende

Hofgeismar

16. August – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 15 bis 20 Uhr

Michelstadt

16. bis 18. August – Altstadtfest

In der Kellerei, am Freitag ab 19.30 Uhr Bieranstich, ab 21 Uhr Live-Musik, am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr Familientag mit Kinderunterhaltung und Führungen, ab 21.30 Uhr Feuershow auf dem Marktplatz, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 15 Uhr Live-Musik u.a.

