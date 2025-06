Das erste Wochenende des Hessentags in Bad Vilbel geht zu Ende, und die Stadt ist zufrieden. Die Besucher strömen. Auf dem Fest wurden rund 650 angehende Polizeibeamte vereidigt.

In Bad Vilbel ist das erste Festwochenende auf dem Hessentag gefeiert worden. Am Samstag gab es dazu strahlenden Sonnenschein und einen regen Besucherzustrom. Auch bei eher durchwachsenem Wetter am Sonntag sei das Programm wie geplant weitergegangen, sagte ein Sprecher der Stadt. Laut Polizei blieb es friedlich.

Rund 300.000 Besucherinnen und Besucher kamen am Wochenende nach Bad Vilbel, teilte die Stadt am Sonntag mit. "Die Erwartungenwurden erfüllt", sagte der Sprecher. Bis zum Abschlusstag mit großem Festumzug am 22. Juni werden rund 750.000 Besucher in der Stadt im Wetteraukreis erwartet.

Zu den Events zählen zahlreiche Konzerte auch international bekannter Bands und Künstler. Dazu kommen Theater-, Comedy- und Sportveranstaltungen, Partys und Mitmachaktionen von Vereinen und Gruppen.

Anerkennung für ehrenamtliche Einsatzkräfte

Am Samstag stand beim Landesfest das Ehrenamt im Mittelpunkt. Mit dem traditionellen "Tag der ehrenamtlichen Einsatzkräfte" würdigten Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister Roman Poseck (beide CDU) die Bedeutung und Leistung der rund 80.000 freiwilligen Helferinnen und Helfer aus dem Brand- und Katastrophenschutz in Hessen.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte leisteten Tag für Tag Herausragendes, sagte Rhein: "Sie sind zur Stelle, wenn der Alarm ertönt, und begeben sich in gefährliche Situationen, um anderen zu helfen." Ohne dies könne eine Gesellschaft nicht bestehen: "Was diese Frauen und Männer leisten, ist von unschätzbarem Wert für unser Land."

Demo gegen Bundeswehr-Präsenz

Am Samstagabend vesuchten nach Angaben einer Polizeisprecherin Teilnehmer einer Demonstration gegen den Auftritt der Bundeswehr, in deren Zelt auf dem Festgelände durchzubrechen. Das hätten die Soldaten verhindert.

Zu der Kundgebung mit dem Titel "Für einen Hessentag ohne Militär!" hatte das Bündnis Friedlicher Hessentag mit Unterstützung der Partei Die Linke aufgerufen. In der Spitze hätten sich rund 550 Menschen an dem Protest beteiligt, sagte die Polizeisprecherin.

Demonstration gegen Bundeswehr-Präsenz auf dem Hessentag. Bild © picture alliance/dpa | Jörg Halisch

Vereidigung auf dem Hessentag

Rhein und Poseck vereidigten zudem am "Tag der Polizei" am Sonntag rund 650 Kommissaranwärterinnen und -anwärter. Die angehenden Polizei- und Kriminalbeamtinnen und -beamten legten damit den Grundstein für ihre Laufbahn im Polizeidienst.

Die Veranstaltung war wegen einer Unwetterwarnung vorsichtshalber von der Stadtwerke-Arena in die Vilco Stadthalle Bad Vilbel verlegt worden. "Sich für den Polizeidienst zu entscheiden, ist eine bewusste Wahl, Verantwortung zu übernehmen", sagte Rhein. Man entscheide sich damit auch für eine Haltung sowie den Einsatz für Freiheit, Sicherheit und ein friedliches Miteinander.