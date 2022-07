Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

6. August - Alsfelder Stadtfest

In der Innenstadt, mit Live-Musik, Weindorf, Party auf dem Marktplatz u.a., ab 18 Uhr

Dillenburg

5./6. August - Dillenburger Weinfest

Im Hofgarten, mit Live-Musik, Kulinarik u.a., jeweils von 17 bis 24 Uhr

Lindenfels

5. Bis 8. August - Burg- und Trachtenfest

Auf Burg Lindenfels, am Freitag ab 19.30 Uhr Eröffnungsabend im Kurgarten, am Samstag ab 20 Uhr Platzkonzert am Lindenplatz, ab 21.35 Uhr Burgbeleuchtung und Feuerwerk, anschl. Öffnung der Burg und Tanz, am Sonntag ab 14 Uhr Trachtenfestzug, ab 15.30 Uhr Live-Musik, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen auf der Burg, ab 19 Uhr Unterhaltung mit Trachtenkapelle

8. August - Superhelden auf Burg Lindenfels

Burgfest-Kindernachmittag auf der Burg, ab 15.30 Uhr

Oberursel

7./8. August - 12. Oberurseler Feyerey

Kurzweil, Spektakel und Gaumenschmaus auf den Wiesen am Bachpfädchen, mit Händlern, Handwerkern, Gauklern, Spielleuten u.a., am Samstag ab 11 Uhr, ab 12 Uhr Festzug, Markttreiben bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Schöneck

5. Bis 8. August - Büdesheimer Laternenfest

Auf dem Festplatz Büdesheim, am Freitag ab 20 Uhr Krönungsabend, am Samstag ab 18.30 Uhr Platzkonzert, ab 21 Uhr Lichterumzug, ab 21.30 Uhr Tanz mit Live-Musik im Festzelt, am Sonntag ab 14 Uhr Familiennachmittag, ab 21 Uhr Lichterumzug, ab 22 Uhr Beach-Party im Festzelt, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 22.30 Uhr Höhenfeuerwerk

