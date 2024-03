Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Lollar

23. März – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Kirchberg, von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Rodgau

24. März - Ostermarkt im Bürgerhaus, von 14 bis 18 Uhr

Ulrichstein

23./24. März - Ostermarkt mit Kunsthandwerk

Im Museum im Vorwerk, Hauptstraße 33, am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr

Wiesbaden

22. Bis 24. März - Schiersteiner Ostermarkt

Auf dem Hans-Römer-Platz, am Sonntag mit Flohmarkt, am Freitag und Samstag jeweils von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

