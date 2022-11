Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Bad Homburg

19./20. November – Modellbahnausstellung

Im Vereinshaus der Interessengemeinschaft Eisenbahn e.V., Gonzenheim, Am Kitzenhof 4, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Bad Vilbel

20. November – Hobbykünstlermarkt

Im Kultur- und Sportforum Dortelweil, mit Vorführung, Ausstellung, Tombola u.a., von 11 bis 18 Uhr

Frankfurt

19./20. November – Adventsbasar

In der St. Bonifatiusgemeinde, Holbeinstraße 70, am Samstag von 14.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr

19. November - Glühweinmarkt des KGV Oberrad

Rund um die Schreberklause, Helene-Mayer-Straße 10, ab 15 Uhr

19. November - Schwanheimer Kerb

In der Alten Turnhalle Schwanheim, ab 18 Uhr mit Live-Musik, eintrittspflichtig

28. Oktober bis 23. Dezember – CityXmas

Weihnachtsmarkt am Openplatz, montags bis donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 14 bis 24 und sonntags von 14 bis 21 Uhr

Groß-Gerau

20. November – Hobbykünstlermarkt

In der Riedhalle Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Oestrich-Winkel

19./20. November – Adventsbasar

In der St. Martinsemeinde, Zehnthofstraße, am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Rüsselsheim

19./20. November - Herbst- & Weihnachtsmarkt

Auf dem Gelände des Tierheims, Stockstraße 60, mit Tombola, Handwerk u.a., jeweils von 13 bis 17 Uhr

Stockstadt

19./20. November – Kreativmarkt

In der Altrheinhalle, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen