Nach sieben Jahren Pause fährt das Ausflugsschiff "MS Weserstein" wieder zwischen Hann. Münden und Kassel.

Das Schiff startete am Sonntagvormittag in Niedersachsen auf der Fulda in Richtung Süden. "Das Schiff ist rappelvoll und die Stimmung ist super", sagte ein Sprecher der Wesersteintouristikgesellschaft. Wegen Wartungsarbeiten an einer Schleuse in Kassel konnte das Schiff in den vergangenen Jahren dort nicht fahren.