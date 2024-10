Das Halloween-Spektakel auf Burg Frankenstein war für Jahrzehnte eine Kult-Veranstaltung. Nun sollen sich tausende Besucher auf der Burg Königstein im Taunus gruseln - auch wenn sich nicht alle Königsteiner darüber freuen.

Veröffentlicht am 18.10.24 um 16:20 Uhr

Für zwei Wochen soll die Burg Königstein im gleichnamigen Ort im Hochtaunuskreis das Mekka für Grusel-Fans werden. Am Freitag (18. Oktober) beginnt dort das Halloween-Festival, das das Erbe des beliebten Events auf der Burg Frankenstein im Odenwald antreten soll.

Lange Gruselgeschichte auf Burg Frankenstein

Seit 1977 wurde auf Burg Frankenstein in Mühltal (Darmstadt-Dieburg) Halloween gefeiert, mit immer spektakuläreren Acts und immer größer werdenden Besucherzahlen. In den letzten Jahren hatte es für jeweils drei Wochen stattgefunden und mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher pro Abend gezählt.

Doch schon im vorigen Jahr war klar: Die Kultveranstaltung wird nicht mehr auf Frankenstein stattfinden können. Die erstmals im 13. Jahrhundert erwähnte Burg soll umfassend saniert werden. Der Vertrag mit dem Pächter der Gastronomie und Ausrichter des Grusel-Festivals war deshalb nicht verlängert worden.

Widerstand in Königstein

Im Oktober 2023 teilte der Veranstalter Ralph Eberhardt mit: Das Halloween-Festival unter dem Motto "The Darkness gets a new home" ("Die Dunkelheit bekommt ein neues Zuhause") zieht auf die Burg Königstein um.

Doch in trockenen Tüchern war der Deal zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht: In Königstein formierte sich Widerstand gegen den Plan. Die Veranstaltung passe nicht zur Kleinstadt Königstein, sei zu groß, zu laut und zu teuer, hatten die Kritiker argumentiert.

Genehmigung unter Auflagen

Erst im März 2024 fiel die endgültige Entscheidung: Die Stadtverordneten votierten trotz Kritik für die Austragung, machten dem Veranstalter aber strenge Auflagen.

So sollte er unter anderem ein Verkehrskonzept mit Shuttle-Bussen umsetzen und den Müll selbst entsorgen.

Parken am Opel-Zoo

In der Ankündigung auf der Webseite warnt der Veranstalter daher auch die Besucher: Während Halloween sei die Anfahrt mit dem eigenen PKW zur Burg nicht möglich. Es wird auf kostenlose Shuttle-Busse verwiesen.

Weitere Informationen Die Parksituation Kostenlose Park+Ride-Plätze gibt es Donnerstag, Freitag und Samstag auf dem Waldparkplatz Opel-Zoo in Königstein.

Sonntags kann auf dem Gelände von Procter & Gamble in Kronberg geparkt werden. Ende der weiteren Informationen

Nach einer Auswertung Ende des Jahres soll Anfang 2025 dann beschlossen werden, ob das Festival auch in Zukunft auf der Burg Königstein stattfinden kann.