Der Frühling ist in Hessen angekommen, die Kultur blüht auf! Auch 2025 gibt es hochwertige Freiluftfestspiele in allen Regionen. Den Reigen eröffnen die Burgfestspiele Bad Vilbel - andere Veranstalter arbeiten noch an ihrem Programm. Ein Überblick.

Bad Vilbeler Burgfestspiele

Bild © Eugen Sommer

Wo: Freilichtbühne in der Wasserburg im Kurpark von Bad Vilbel und im Theaterkeller der Burg

Wann: 16. April bis 7. September

Was: Rund fünf Monate lang Theater und Konzerte

Auf der Bühne: Unter anderem: Achtsam Morden, Arsen und Spitzenhäubchen, West Side Story und Das doppelte Lottchen

Preise: Theaterkarten ab 17,80 Euro, Veranstaltungen für Kinder ab 10,90 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Bad Vilbel

Besonderheiten: Die Burgfestspiele sind mit über 100.000 Zuschauenden die besucherstärksten Festspiele in Hessen. Das Gelände liegt idyllisch zwischen der Wasserburg Bad Vilbel und einem historischen Fachwerkbau. 2025 findet teilweise parallel (13. bis 22. Juni) der Hessentag statt.

Brüder Grimm Festspiele Hanau

Blick auf die Bühne im Amphitheater Hanau. Bild © Festspiele Hanau

Wo: Amphitheater Schloss Philippsruhe

Wann: 9. Mai bis 27. Juli

Was: Im Zeitraum von sechs Wochen finden fast täglich Märchen-Aufführungen statt - für Kinder und Erwachsene

Auf der Bühne: Unter anderem: Die Bremer Stadtmusikanten, Rapunzel und Hänsel und Gretel, außerdem Theater-Workshops

Preise: ab 19 Euro, verschiedene Preisklassen

Veranstalter-Homepage: Brüder-Grimm Festspiele Hanau

Besonderheiten: Die Grimm Festspiele bieten Open-Air-Ambiente ohne Regenrisiko. Die über 1.200 Sitzplätze des Amphitheaters sind überdacht. Für Kindergärten und Schulen gibt es besondere Vormittagsvorstellungen . Zu "Der gestiefelte Kater" gibt es inklusive Aufführungen, unter anderem für Seh- und Hörbehinderte . 2024 waren die Festspiele gleich 16 Mal beim Deutschen Musical Theater Preis nominiert.

Barock am Main

So geht es auf der Bühne zu bei "Barock am Main" (Archivbild). Bild © Maik Reuß

Wo: Die Ersatzspielstätte der Ersatzspielstätte im "Westcoast" in Frankfurt-Griesheim

Wann: 3. bis 27. Juli

Was: Feinstes Mundarttheater!

Auf der Bühne: Das Frankfurter Urgestein Michael Quast und sein Team von der Fliegenden Volksbühne in Die lusdischen Weiber von Griesheim

Preise: ab 32 Euro

Veranstalter-Homepage: Barock am Main

Besonderheiten: 2024 musste das beliebte Festival wegen eines Nachbarschaftsstreits an der Höchster Porzellanmanufaktur ausfallen. Deren Hof hatte das Ensemble seit 2017 als Ersatzspielstätte für den Bolongaropalast genutzt, dessen Sanierung erst 2027 abgeschlossen sein wird.

Rheingau Musik Festival

Das Kloster Eberbach ist eine der Spielstätten des Rheingau Musik Festivals. Bild © picture-alliance/dpa

Wo: 30 Spielstätten im Rheingau und von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal

Wann: Vom 21. Juni bis 6. September

Was: Über 150 Konzerte mit Stars der internationalen Musikszene von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik

Auf der Bühne: Revolverheld, Gianna Nannini, Samu Haber und viele mehr

Preise: sehr unterschiedliche Preise bis über 100 Euro

Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival

Besonderheiten: Das Rheingau-Musik-Festival findet seit 1988 jährlich statt und zählt zu den führenden Musikfestivals in Deutschland. Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Festival . Am 21. und 22. Juni steht im Kloster Eberbach und im Kurhaus Wiesbaden unter anderem Maurice Ravel auf dem Programm.

Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Das Staatstheater in Wiesbaden Bild © picture-alliance/dpa

Wo: Staatstheater Wiesbaden

Wann: 1. bis 31. Mai

Was: Opern- und Schauspielinszenierungen namhafter Ensembles sowie Ballett- und Tanz-Aufführungen, Konzerte, Lesungen und Gala-Abende der Oper; Inszenierungen für Kinder und Jugendliche zeigt die Junge Woche

Auf der Bühne: Georges Bizet, Ludwig van Beethoven, William Shakespeare und viele(s) mehr

Preise: unterschiedliche Preiskategorien bis über 100 Euro

Veranstalter-Homepage: Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Besonderheiten: Die Internationalen Maifestspiele waren ursprünglich so etwas wie die Antwort auf die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth.

Eppsteiner Burgfestspiele

Auf Burg Eppstein wird seit mehr als 100 Jahren Theater gespielt. Bild © Imago Images

Wo: Burg Eppstein (Main-Taunus)

Wann: 28. Juni bis 3. August 2025

Was: Theater, Oper, Musical, Kabarett, Live-Hörspiel, Kindertheater

Auf der Bühne: Von Oper über Kabarett bis Mundarttheater auf Hessisch

Preise: 5 bis 25 Euro

Veranstalter-Homepage: Stadt Eppstein

Besonderheiten: Seit 1913 finden in den Sommermonaten die Festspiele auf der Eppsteiner Burg statt, damit ist sie eine der ältesten Open-Air-Theaterspielstätten des Rhein-Main Gebietes. Seit 1986 eröffnen traditionell die Eppsteiner Burgschauspieler das Programm.

Burgfestspiele Dreieichenhain

Die Burg Hayn ist seit Jahrhunderten kulturelle Spielstätte. Bild © Burgfestspiele Dreieichenhain

Wo: Burg Hayn im Dreieicher Stadtteil Dreieichenhain (Offenbach)

Wann: Vom 3. Juli bis 17. August

Was: Mehr als 30 Vorstellungen aus den Bereichen Jazz, Theater, Oper, Musical, Varieté, Kabarett, Literatur und Konzert

Auf der Bühne: Konstantin Wecker Trio, hr-Bigband, Jazzkantine und viele(s) mehr

Preise: verschiedene Kategorien, ab 22,35 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain

Besonderheiten: Jedes Jahr strömen mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher auf die Burg Hayn. Tickets gehen traditionell sehr gut weg.

Festspiele Heppenheim

Blick zurück auf die Festspiele 2023. Bild © hr

Wo: Theater im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim (Bergstraße)

Wann: Vom 15. Juli bis 31. August

Was: Rund 40 Aufführungen der zwei Hauptstücke, hinzu kommen Gäste aus Musik, Kabarett und Show, u.a. das hr2 Radio-Live-Theater

Auf der Bühne: Unter anderem: Ein Sommernachtstraum, Swinging Busch und vieles mehr

Preise: ab 35 Euro

Veranstalter-Homepage: Festspiele Heppenheim

Besonderheiten: Die Festspiele finden seit 1974 jeden Sommer statt.

Darmstädter Residenzfestspiele

Die Mathildenhöhe ist der Hauptveranstaltungsort der Residenzfestspiele in Darmstadt. Bild © Imago Images

Wo: Kollegiengebäude, Orangerie, Jagdschloss Kranichstein, Mathildenhöhe

Wann: Vom 1. bis 10. August

Was: Klassik bis Pop, Theater bis Kabarett, Motto des Jahres: "Mit Musik die Welt bewegen"

Auf der Bühne: Von Kleinkunst bis Darmstädter Hofkapelle, Programm im Aufbau

Preise: zwischen 20 und 60 Euro

Veranstalter-Homepage: Darmstädter Residenzfestspiele

Besonderheiten: Die Veranstaltungsorte der Residenzfestspiele wechseln gemäß dem Motto, das als Leitfaden dient. Die Open-Air-Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt - Regenkleidung mitbringen!

Arolser Barockfestspiele

Das Residenzschloss Arolsen Bild © Esther Rapp

Wo: An verschiedenen historischen Spielorten in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg), unter anderem im Residenzschloss

Wann: 28. Mai bis 1. Juni

Was: Alte Musik in teils neuem Gewand - das Motto in diesem Jahr: "Les Femmes" (dt. "Die Frauen")

Auf der Bühne: Ensemble Feuervogel, Salonorchester Cappuccino u.v.m.

Preise: unterschiedlich, ab 5,50 Euro

Veranstalter-Homepage: Arolser Barock-Festspiele

Besonderheiten: Im Rahmen einer Kooperation mit der Musikschule Bad Arolsen und dem Christian-Rauch-Gymnasium sind wieder Werkstattkonzerte für Schülerinnen und Schüler geplant.

Brüder Grimm Festival Kassel

Bezaubernde Kulisse: die Seebühne des Grimm Festivals in Kassel. Bild © Brüder Grimm Festival Kassel

Wo: Seebühne auf dem Schönfelder Märchenteich

Wann: 10. Juli bis 17. August

Was: Kindertheater (ab 3 Jahren) und Märchenmusical (ab 6 Jahren)

Auf der Bühne: Ein Märchenmusical und ein buntes Kinderprogramm

Preise: der Vorverkauf beginnt Mitte Mai, kurz zuvor wird das Programm bekannt gegeben

Veranstalter-Homepage: Brüder-Grimm-Festival

Bad Hersfelder Festspiele

Intendantin Elke Hesse. Bild © hr / Jörn Perske

Wo: In der Stiftsruine in Bad Hersfeld, Freilichtbühne im Schloss Eichhof

Wann: 20. Juni bis 18. August

Was: Zwei Sommermonate voller Musical- und Theateraufführungen und Konzerte

Auf der Bühne: Ein Sommernachtstraum, Die Räuber und vieles mehr

Preise: Je nach Wochentag, Spielstätte und Platz zwischen 15 bis ca. 100 Euro

Veranstalter-Homepage: Bad Hersfelder Festspiele

Besonderheiten: Die Festspiele haben eine lange Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Seit Jahren stehen dort TV-Größen auf der Bühne. Immer wieder waren die Festspiele aber auch von Finanzierungsproblemen und Skandalen erschüttert.

Musicalsommer Fulda

Spektakuläre Kulisse: der Fuldaer Dom. Bild © picture-alliance/dpa

Wo: Schlosstheater und Domplatz Fulda

Wann: 13. Juni bis 7. September

Was: Wie der Name schon sagt: Musicals

Auf der Bühne: Die Päpstin, Robin Hood

Preise: bis rund 80 Euro, für einige Vorstellungen gibt es nur noch Restkarten

Veranstalter-Homepage: Musicalsommer Fulda

Besonderheiten: Für Musical-Fans ist Fulda seit einigen Jahren während der Sommermonate ein Muss.

Weilburger Schlosskonzerte

Schloss Weilburg Bild © picture-alliance/dpa

Wo: Spielstätten in Weilburg und eine in Limburg, darunter der Renaissancehof im Weilburger Schloss

Wann: Vom 6. Juni bis zum 9. August

Was: Knapp 50 Konzerte von Solisten und internationalen Orchestern, auch Aufführungen für Kinder

Auf der Bühne: Roaring Twenties, Martin Stadtfeld mit den Goldberg Variationen, Pe Werner u.v.m.

Preise: zuletzt rund 10 bis rund 60 Euro

Veranstalter-Homepage: Weilburger Schlosskonzerte

Besonderheiten: Veranstaltungen, die als Open-Air im Renaissancehof geplant sind, werden bei schlechtem Wetter in die Schlosskirche verlegt. Da für den Hof jedoch rund 400 Plätze mehr als in der Kirche zur Verfügung stehen, werden diese als Schönwetterkarten verkauft. Erst wenn sicher ist, dass das Konzert auch im Hof stattfinden kann, kann man die Schönwetterkarten an der Abendkasse kaufen - reservieren kann man sie jedoch schon vorher.

Wetzlarer Festspiele

Wo: Spielstätten in Wetzlar (Lahn-Dill) im Rosengärtchen, im Leitz-Park, im Lottehof, in der Stadthalle und in Solms (Lahn-DillI) im Kloster Altenberg

Wann: Vom 3. Juni bis 3. August

Was: Theater, Musical, Konzerte, Kabarett, Tanz und Lesungen

Auf der Bühne: u.a. Schwanensee und die Revue "Die Goldenen 20er"

Preise: verschiedene Kategorien, ab 6,50 Euro, einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft

Veranstalter-Homepage: Wetzlarer Festspiele

Besonderheiten: Die Festspiele finden inzwischen seit über 70 Jahren statt.

Bad Camberger Festspiele

"Momo" bei den Bad Camberger Festspielen Bild © Bad Camberger Festspiele e.V.

Wo: Historischer Amthof von Bad Camberg (Limburg-Weilburg)

Wann: August

Was: Theater pur!

Auf der Bühne: Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame",

Karten: Quilt und Patchworkstudio in Bad Camberg

Veranstalter-Homepage: Bad Camberger Festspiele

Besonderheiten: Seit mehr als 30 Jahren stemmt ein rund 180 Mitglieder starker Verein die Festspiele in Bad Camberg. Mit der Jugendbühne werden auch junge Altersklassen angesprochen.