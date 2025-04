Nur Winter ist Kinozeit? Von wegen: Im Frühling starten viele Filmfestivals in Hessen. Mal entführen sie in ferne Länder, mal setzen sie sich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinander - oder den besten Trash-Filmen. Ein Überblick.

Für Filmfans füllt sich der Kalender ab jetzt fast von alleine: Beinahe im Wochentakt stehen Filmfestivals in Hessen an. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Lichter Filmfest in Frankfurt

Wann: 22. bis 27. April

Wo: An verschiedenen Orten in Frankfurt, unter anderem im Kino des DFF, im Filmforum Höchst und im Pupille - Kino in der Uni. Festivalzentrum ist im MASSIF E, dem neuen Veranstaltungszentrum in den Räumen des früheren E-Kinos.

Was: Mehr als 100 Filme aus aller Welt, darunter zahlreiche Welt- und Deutschlandpremieren. Ein Highlight: der Dokumentarfilm "Das Deutsche Volk". Der Frankfurter Regisseur Marcin Wierzchowski erzählt darin die Geschichte des rassistischen Anschlags von Hanau im Jahr 2020 aus der Perspektive der Hinterbliebenen und Überlebenden.

Charmant: Ein Movie-Dating-Filter empfiehlt Filme anhand von Fragen wie: "Möchtest du die Welt sehen, wie sie ist, oder wie sie sein könnte?" Außerdem wird zum 15. Mal der Lichter Art Award für zeitgenössische Videokunst verliehen.

Weitere Infos: Lichter Filmfest

Go East-Festival in Wiesbaden

Szene aus "Das Gesetz und die Faust" (Polen 1964) Bild © Go East Filmfestival

Wann: 23. bis 29. April

Wo: Festivalzentrum ist das Alte Gericht in Wiesbaden (Gerichtsstraße 2). Filme laufen im Caligari FilmBühne, Apollo-Kinocenter, Murnau-Filmtheater und Kulturzentrum Schlachthof.

Was: Go East ist eines der wichtigsten Festivals für das Kino aus Mittel- und Osteuropa und feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf den Themen Gender & Altern im Europäischen Kino.

Die Reihe "80 Jahre Kriegsende – fehlende Bilder von Odesa bis Dakar" zeigt historische Spielfilme, die unterrepräsentierte Perspektiven auf den Zweiten Weltkrieg bieten. Zum Beispiel "Das Gesetz und die Faust", ein polnischer Western Noir von 1964. Er thematisiert die Vertreibung der deutschen Bevölkerung und die Umsiedlung der Polen aus den von der UdSSR einverleibten Ostgebieten.

Weitere Infos: Filmfestival Go East

Phantastisches Trashfilm Festival in Kassel

Kassel feiert den Trashfilm. Bild © Trashfilmfest Kassel

Wann: 8. bis 10. Mai

Wo: Cineplex/Capitol, Wilhelmsstraße 2A, Kassel



Was: Filme mit kleinem Budget, aber großer Hingabe. Trashfilme werden nicht nur gezeigt, in Filmgesprächen wird auch ihre Bedeutung erörtert. Seit 2004 haben die Macher des Festivals 520 Filme auf die Leinwand gebracht, im Jubiläumsjahr werden alle Produktionen auf großer Leinwand im Kino Cineplex/Capitol zu sehen sein.



Weitere Infos: Der phantastische Trashfilm

Nippon Connection in Frankfurt

Wann: 27. Mai bis 1. Juni

Wo: An verschiedenen Orten in Frankfurt, u.a. im Kino des DFF, dem Cinéma Arthouse Kino und dem Mal Seh'n Kino. Festivalzentrum ist das Künstlerhaus Mousonturm.



Was: Nippon Connection sei das weltweit größte Festival für japanischen Film, sagen die Festivalmacher und versprechen mit über 100 Kurz- und Langfilmen einen Querschnitt des aktuellen japanischen Filmschaffens.



Der diesjährige Themenschwerpunkt heißt "Obsessions – From Passion To Madness". Das Programm setze sich kritisch mit den positiven und negativen Ausprägungen von Besessenheit innerhalb der japanischen Gesellschaft auseinander, heißt es in der Ankündigung. Der Anime-Künstler Kosuke Hayashi erhält den Nachwuchspreis Nippon Rising Star Award.



Weitere Infos: Das Programm gibt es voraussichtlich ab 3. Mai hier: Nippon Connection

Seriale in Gießen

Die ARD-Serie "Made in Germany" wird im Rahmen der Seriale gezeigt. Bild © ARD

Wann: 11. bis 15. Juni

Wo: In (Open-Air-)Kinos in Gießen und Online



Was: Die Seriale ist nach eigenen Angaben Deutschlands ältestes Festival für unabhängige und digitale Serien. Sie feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Die Auswahl mit über 50 Serien und Pilotfilmen aus 16 Ländern wird im Kino, Open Air und on demand präsentiert.



Unter anderem dabei: die sechsteilige ARD-Serie "Made in Germany" über sechs Freunde mit verschiedenen ethnischen Hintergründen, die alle in zweiter Generation in Berlin aufgewachsen sind.



Weitere Infos: Seriale Gießen

Weitere Informationen Festivals für junge Filmmacher Werkstatt der Jungen Filmszene in Wiesbaden

Wann: 6. - 9. Juni

Wo: Im Wilhelm-Kempf-Haus im Stadtteil Naurod und im Caligari-Kino Wiesbaden

Was: Vier Tage leben die jungen Leute zusammen, um Filme zu sehen, sich über sie auszutauschen, sich bundesweit zu vernetzen, von einander zu lernen und zu profitieren und vielleicht sogar zukünftige Projekte gemeinsam zu realisieren.

Weitere Infos und das öffentliche Programm gibt es ab Ende April hier: Werkstatt Jungefilmszene



Jung und Abgedreht: Kurzfilmfestival in Hanau

Wann: 29. Juni

Wo: Im Kinopolis Hanau und Online

Was: Seit 2012 bietet das Hanauer Jugend-Kurzfilmfestival Filmschaffenden zwischen 14 und 27 Jahren eine Plattform, ihre Werke zu zeigen und sich zu vernetzen. Das Rahmenprogramm sieht unter anderem Frage-Antwort-Sessions mit den jungen Kreativen vor.

Weitere Infos: Jung und Abgedreht Ende der weiteren Informationen

Rüsselsheimer Filmtage

"Hai Latte" ist einer der Filme bei den Rüsselsheimer Filmtagen. Bild © Carsten Strauch

Wann: 27. und 28. Juni

Wo: Rüsselsheimer Stadttheater



Was: Seit 32 Jahren hat der satirische Kurzfilm seine Heimat im Stadttheater von Rüsselsheim. Neben den Filmen im Großen Haus gibt es ein Rahmenprogramm mit Biergarten und Live-Musik, wo man Filmemacherinnen und Filmemacher auch persönlich kennenlernen kann. Das zweitägige Festival wird von der Cinema Concetta Filmförderung organisiert. Welcher Film einen der begehrten Preise gewinnt, entscheidet aber traditionell das Publikum.



Weitere Infos: Rüsselsheimer Filmtage