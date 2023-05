Auf den Spuren der Römer oder die Geheimnisse von Baumriesen erkunden: Am Tag des Wanderns finden am Sonntag in Hessen zahlreiche Veranstaltungen statt. In Fulda wird ein Jubiläum groß gefeiert.

Auch der Odenwald in Südhessen zieht Wanderer in Hessen an. Bild © Imago Images

Am Tag des Wanderns steht Fulda besonders im Blickpunkt. Denn dort wurde vor 140 Jahren, am 14. Mai 1883, der Deutsche Wanderverband (DWV) gegründet. Dieses Ereignis wird am Sonntag mit einem Fest in der osthessischen Domstadt gefeiert.

Doch der Tag des Wanderns soll Menschen weit über Fulda hinaus am Sonntag in Bewegung bringen. Rund 400 Veranstaltungen informieren und mobilisieren bundesweit. Dabei geht es um eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in Deutschland.

Das Wetter soll auch einigermaßen mitspielen. Es ist ein Mix aus Sonne und Wolken vorausgesagt. Es kann aber auch mal Schauer geben, wie die hr-Meteorologen prognostizieren. Also: Regenjacke nicht vergessen.

Große Auswahl an Wanderungen auch in Hessen

Das Angebot an Wanderungen ist groß. Der Wanderverband hat sie auf einer interaktiven Landkarte erfasst und dargestellt. Dort finden sich auch organisatorische Hinweise wie Startzeiten, Treffpunkte, Infos zu Streckenlänge, Verlauf und Kontakte zu Ansprechpartnern.

In Spangenberg (Schwalm-Eder) kann man sich auf dem Quellpfad auf den Spuren des Wassers begeben und eine acht Kilometer lange Wanderung machen. In Reinhardshagen (Kassel) geht es auf einer Erlebnistour um "Die Geheimnisse der Baumriesen", in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) um die Mystik der Hollenkammer (-Höhle).

Auch im Werra-Meißner-Kreis werden zahlreiche Touren angeboten: Bei Bad Sooden-Allendorf geht's auf den Schneehagenweg zum Hohen Meißner, in Großalmerode auf einer Führung durchs Naturschutzgebiet Bühlchen und in Eschwege über den Panorama-Wanderweg Oberhone.

Auf den Spuren der Rosen oder Römer

In Frankfurt kann man auf neun Kilometern das sogenannte grünen Band erkunden. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Lachhannesbrunnen in der Taunusanlage. In Bad Nauheim (Wetterau) macht sich eine Gruppe auf nach Steinfurth, das bekannt für seine Rosenzucht ist. In Bad Homburg (Hochtaunus) wandelt man auf den Spuren, die die Römer mit dem Kastell hinterlassen haben.

In Oberursel (Hochtaunus) dreht sich alles um Äpfel von Streuobstwiesen und den Weg der Frucht bis zum Getränk. In Bad Orb (Main-Kinzig) begibt sich eine Wandergruppe auf eine Tour durch den bergigen Spessart. In Büdingen (Wetterau) kann man einen Jäger begleiten und viel über "Kleinst- und Großlebewesen" erfahren, wie es in der Ankündigung hieß.

Wanderungen mit Infos zu Wein oder Kräutern

In Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) kann man sich auf eine Weinlagenwanderung mit unterschiedlichen Streckenlängen begeben. In Aßlar (Lahn-Dill) wird eine Kräuterwanderung angeboten, bei der Grundlagen zum Kräutersammeln vermittelt werden. In Hünfeld (Fulda) kann man den Jakobusweg beschreiten und 20 Kilometer nach Fulda laufen.

Weitere Informationen Touren und Tipps auf Wanderbares Deutschland Wer sich keiner vorgeplanten oder geführten Wanderung anschließen möchte, kann eine eigene Route heraussuchen. Auf der Internetseite Wanderbares Deutschland gibt es eine bundesweite Übersichtskarte zu Wanderwegen , Touren aller Art und besonders geprüfte und ausgezeichnete Qualitätswege (lange und kurze ) und Qualitätsregionen . Vermittelt wird dort auch Wanderwissen . Ende der weiteren Informationen

In Fulda und Umgebung wird eine große Sternenwanderung veranstaltet. So geht es zum Beispiel von Fulda-Edelzell, Petersberg, Gersfeld oder auch Poppenhausen bis zum zentralen Ort der Jubiläumsfeierlichkeiten: Im Innenhof des Stadtschlosses in der Fuldaer Innenstadt findet ab 13.45 Uhr das Fest anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Deutschen Wanderverbands statt.

Nicht weit entfernt wurde im Hotel Zum Kurfürsten der Verband gegründet. Dort kamen damals 15 Vereine zusammen, um einen Zusammenschluss zu bilden. Heute gibt es rund 3.000 Ortsvereine und etwa 550.000 Mitglieder, die im DWV nach eigenen Angaben organisiert sind.

Ehrenamtliche leisten wertvolle Arbeit

Die Vereine und Mitglieder befassen sich nicht nur mit der Planung von Routen und der Pflege von Wegen und Infrastruktur. Sie engagieren sich auch für den Naturschutz und für Gesundheitssport-Initiativen, wie der in Kassel ansässige DWV erklärt.

Wegweiser geben beim Wandern die Richtung vor. Bild © Imago Images

In dem Zusammenhang wies Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderverbands, auf die enorme Bedeutung der Ehrenamtlichen im Verband hin. Es werde immer wieder deutlich, wie wertvoll und vielfältig das ehrenamtliche Engagement im Verband für die Menschen in Deutschland sei.

Minsterpräsident Rhein findet Wandern gut

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) ist in diesem Jahr Schirmherr beim Tag des Wanderns, der erst seit 2016 veranstaltet wird. Der Tag soll das Wandern als gesunde Freizeitaktivität fördern und Menschen aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten begeistern. "Wer wandert, tut etwas für das körperliche und seelische Wohlbefinden. Wandern sorgt für Geselligkeit."