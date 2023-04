Der Edersee hat nach den Regenfällen der vergangenen Wochen seinen maximalen Füllstand erreicht: Seit Mittwoch rauschen tausende Liter Wasser die Edertalsperre hinunter. Besucher sind beeindruckt.

Zu 100,51 Prozent gefüllt - so voll ist der nordhessische Edersee derzeit. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser bestätigte, wird aktuell kontrolliert Wasser abgegeben. Durch 39 Überläufe rauscht es 48 Meter an der Staumauer in die Tiefe. Entsprechend groß war der Besucherandrang am Mittwoch rings um die Edertalsperre. "Wirklich beeindruckend", lautete der allgemeine Tenor.

Grund für das Hochwasser seien die Regenfälle der letzten Tage und Wochen. Sie haben dazu geführt, dass sich Deutschlands drittgrößter Stausee füllen konnte - auf sein Maximalvolumen. Gut 200 Millionen Kubikmeter Wasser fasst der See, wenn er voll ist. Jetzt rauschten den Angaben des WSA zufolge 10 bis 40 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus der Staumauer - das sind bis zu 300 gefüllte Badewannen. Zuletzt war der Edersee im Mai 2022 und im April 2021 übergelaufen.

Edersee wird für Weser-Wasserstand genutzt

An die Schwankungen des Wasserstands ist man in Nordhessen gewöhnt: Mit dem Edersee-Wasser werden die Pegelstände der Weser und des Mittellandkanals ausgeglichen. Die Talsperre versorgt die Bundeswasserstraßen, damit sie schiffbar bleiben. Das führt auch dazu, dass der See gelegentlich von extremem Niedrigwasser betroffen ist.

Vergangenes Jahr etwa mussten Ausflugsschiffe ihren Betrieb einschränken, Segelboote konnten nicht mehr fahren - immerhin: das Edersee-Atlantis, die Reste des versunkenen Dorfes, die bei geringem Wasserstand auftauchen, war noch als Touristenmagnet vorhanden.

Bereits an Ostern zu 97 Prozent gefüllt

Schon vor wenigen Tagen war abzusehen, dass der Edersee überlaufen wird. An Ostern meldete das Wasserstraßenamt einen Füllstand von 97 Prozent. Auch die Tourismus-Branche freut sich über den hohen Füllstand. Er sei wichtig und entscheidend für einige Urlauber, wie beispielsweise Wassersportler, erklärte Lisa Zölzer, Sprecherin der Edersee Marketing GmbHl. "Dementsprechend freuen wir uns, dass der Wasserstand des Edersees derzeit sehr hoch ist und hoffen auch, dass dies über den Sommer gehalten werden kann."

"Ein gut gefüllter See ist und bleibt weiterhin ein Anziehungspunkt in der Region", so Zölzer. Vor allem an der Zahl der Tagesgäste - jährlich sind das schätzungsweise zwei bis drei Millionen - mache sich das bemerkbar, hieß es von der Edersee Marketing GmbH. Im vergangenen Jahr wurden rund 1,74 Millionen Übernachtungen in der Region Edersee gezählt.

Erst Ende März war das Gebiet rund um den Edersee als bedeutende Wander-Region ausgezeichnet worden. Es ist die erste Qualitätsregion komplett auf hessischem Boden und erst die siebte in Deutschland. Das Zertifikat wurde vom Deutschen Wanderverband verliehen.

Weitere Informationen Edersee soll Schifffahrtsbetrieb sichern Die Edertalsperre wurde gebaut, um einige Bundeswasserstraßen - unter anderem die Oberweser - mit genügend Wasser zu versorgen und damit den Schifffahrtsverkehr dort sicherzustellen. Er ist der drittgrößte Stausee in Deutschland. Ende der weiteren Informationen

