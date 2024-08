Nach dem Ende der sechswöchigen Sommerferien in Hessen bieten das Bildungsministerium und die Schulämter wieder das Elterntelefon an.

Gerade zum Schuljahresbeginn tauchten in vielen Familien Fragen auf, teilte Bildungsminister Schwarz (CDU) mit. Die Ansprechpersonen am Elterntelefon könnten in diesen Angelegenheiten kompetent weiterhelfen. Das Elterntelefon habe sich in den vergangenen Jahren bewährt.

Die Mitarbeitenden der Schulämter und des Bildungsministeriums stehen bei Fragen rund um das Thema Schule in den ersten beiden Schulwochen montags bis freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Die zentrale Rufnummer des Elterntelefons im Ministerium lautet 0611 368-2368.