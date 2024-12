Afrikanische Schweinepest kann sich durch Feuerwerk verbreiten

Wegen der Afrikanischen Schweinepest appelliert das Landwirtschaftsministerium kurz vor dem Jahreswechsel erneut, in bestimmten Gebieten außerhalb geschlossener Ortschaften auf Feuerwerk zu verzichten.

Veröffentlicht am 29.12.24 um 21:39 Uhr

So werde die Gefahr minimiert, dass durch den Lärm von Feuerwerkskörpern möglicherweise infizierte Wildschweine aufgeschreckt werden und das Virus in andere Gebiete weitertragen, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Der Appell gilt für die Schweinepest-Kernzone und die Sperrzone II. Das Seuchengeschehen sei nach wie vor dynamisch.

Weitere tote Tiere mit Virus gefunden

Es habe nun weitere ASP-Fälle außerhalb des bisherigen Kerngebiets Alpha gegeben: In der Nähe von Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) wurden demnach zwei verendete Tiere gefunden, die positiv auf das Virus getestet wurden. Das Errichten weiterer Zäune östlich der A5 im Odenwald werde in Abstimmung mit Baden-Württemberg gerade geprüft, hieß es.

Zudem gab es mehrere positive Funde im Bereich einer ehemaligen Tongrube zwischen Bensheim und Heppenheim (beide Bergstraße).