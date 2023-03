Aktion in Darmstadt

Neun Religionsgemeinschaften beteiligen sich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus.

Die an 2.000 religiösen Feiern Beteiligten stimmten darin überein,dass weder Rassismus noch Gewalt mit religiösen Werten vereinbar sei, teilte die Stiftung für die Aktion am Mittwoch in Darmstadt mit. Christen, Juden, Moslems, Hindus, Buddhisten und andere machen bei den UN-Wochen bis 2. April mit.