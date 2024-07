Den Passionsspielen Großenlüder ist der Hauptdarsteller abhanden gekommen. Die Theaterproduktion sucht einen neuen Jesus. Ambitionierte Laien-Darsteller können sich bewerben. Die Zeit drängt, das christliche Bühnenspektakel steht auf der Kippe.

Audiobeitrag Audio Passionsspiele suchen Jesus und weitere Darsteller Audio Jesu am Kreuz: Eine Szene der Passionsspiele 2018 in Großenlüder (Fulda). Bild © Passionsspiele Großenlüder Ende des Audiobeitrags

Es bedarf zwar nicht eines Wunders. Aber es muss schon etwas passieren, sonst müssen die Passionsspiele in Großenlüder (Fulda) im kommenden Jahr ausfallen. Denn die Organisatoren des christlichen Bühnen-Spektakels suchen nach ihrer Schlüsselfigur: Jesus.

Der bisherige Jesus-Darsteller, Christopher Lau, kann die Aufgabe aus familiären Gründen diesmal nicht schultern. Und bislang haben die Organisatoren der Laien-Theaterproduktion keinen Ersatz gefunden.

Wenn es dabei bleibt, müssen die Passionsspiele für 2025 schweren Herzens abgesagt werden, wie der Vorsitzende des Passionsspielvereins in Großenlüder, Manfred Müller, sagte.

Passionspiele in Großenlüder im XXS-Format

Die Passionsspiele zeigen die letzten Tage vom Leben und Sterben Christi. Für diese Leidensgeschichte weltbekannt sind die Oberammergauer Passionsspiele in Bayern. 400.000 Zuschauer sahen sie in der im Oktober 2022 zu Ende gegangenen Saison laut Bilanz (Video) . In Großenlüder findet das ganze im XXS-Format statt, zuletzt vor 4.000 Zuschauern.

Passionsspiele gibt es an vielen Orten. Auch in Hessen, etwa in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) oder Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg). Dort machten Ende März rund 200 Darsteller mit. Die Passionsspiele finden dort alle drei Jahre an Karfreitag statt.

Videobeitrag Video Passionsspiele in Eppertshausen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

In Großenlüder wurden die Passionsspiele 2015 und 2018 in der Pfarrkirche St. Georg aufgeführt. Nach einer längeren Pause, vor allem wegen der Corona-Pandemie, ist für die Zeit vom 8. März bis 12. April nun die dritte Auflage geplant.

Im September Sprechproben-Start geplant

Diesmal soll das Stück im Lüderhaus gezeigt werden. Denn die Pfarrkirche wurde zuletzt aufwendig saniert. Deswegen will die Theatergruppe nicht das Risiko eingehen, womöglich etwas am Inventar zu beschädigen, wie Müller erklärte.

Doch ohne einen Jesus-Darsteller wird es ohnehin kein Theater geben. Er ist die wichtigste Person bei den Passionsspielen, wie auch Müller betonte. In den nächsten Wochen müssen die Organisatoren Klarheit haben und einen Ersatz gefunden haben. Denn im September sollen die Sprechproben beginnen.

Um Jesus als Laienschauspieler zu finden, hat die Theater-Gruppe bereits ihre Kontakte spielen lassen. Zwei potenzielle Kandidaten hätten sich auch schon gemeldet. Mit denen sollen nun Gespräche geführt werden, sagte Müller. "Aber ob deren Vorstellungen mit unseren übereinstimmen, muss man schauen. Aktuell ist die Durchführung der Passionsspiele leider in Gefahr."

Schauspielerisch stark gefordert: Der Jesus-Darsteller hat mehr als 100 Sprecheinsätze bei den Passionsspielen in Großenlüder (Fulda). Bild © Passionsspiele Großenlüder

Jesus-Darsteller braucht Theaterblut

Wer die Rolle übernimmt, muss auch als ambitionierter Laienschauspieler einiges drauf haben. Allein der Text: "Jesus hat über 100 Sprecheinsätze", betonte Müller. Und der neue Heilsbringer braucht Charisma. "Er muss schon Theaterblut haben, etwas darstellen und glaubwürdig zeigen, wie er zum Beispiel die Jünger überzeugt."

Auch von der Statur her braucht es eine imposante Erscheinung. "Da können wir keinen untersetzten Mann von 1,60 Meter Größe nehmen", sagte Müller.

Passionsspiele als Sprungbrett?

Mit großem Reichtum als Dank für sein Bühnenspiel darf der neue Jesus nicht rechnen. "Bei uns bekommt keiner eine Gage. Höchstens eine Aufwandsentschädigung oder Spritgeld." Alle seien Amateure, keine Profis. "Aber vielleicht kann das Engagement in Großenlüder auch jemandem als Sprungbrett dienen", gab Müller zu Bedenken.

Die Passionsspiele 2018 in Großenlüder. Bild © Passionsspiele Großenlüder

Neben Jesus fehlt den leidgeprüften Organisatoren weiteres Personal. 15 von 50 Rollen seien noch offen. Aber abgesehen vom Jesus dürften sie einfach zu besetzen sein, weil es keine Sprechrollen sind, wie Müller erklärte. Gesucht werden etwa Tempelwachen, Soldaten und einfache Leute aus dem Volk. Dies könne für jedermann Gelegenheit sein, mal Theater-Luft zu schnuppern. "Es ist eine tolle Erfahrung."

Weitere Informationen Passionsspielverein sucht Jesus und weiteres Personal Der Passionsspielverein Großenlüder sucht mit einem Aufruf nach Darstellern. Neben der Hauptrolle des Jesus werden weitere Rollen-Besetzungen gesucht, daneben auch Musiker und Bühnenbildner. Interessenten können sich melden bei Passionsspielleiter Manfred Müller (Tel. 0175 / 889 86 54, Mail: manfred.mueller.fd@gmail.com) oder Regisseur Günther Hahn (Tel: 0151 / 618 73 122, Mail: hahnlueder@gmail.com). Ende der weiteren Informationen