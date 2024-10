Staatsschutz ermittelt: Rassistische Parolen bei Kerb in Burgholzhausen

In Hessen hat sich offenbar ein weiterer rassistischer Vorfall ereignet. Auf einem Video ist zu sehen, wie bei der Kerb in Friedrichsdorf-Burgholzhausen eine Menschenmenge ausländerfeindliche Parolen grölt. Der Veranstalter zeigt sich betroffen, der Staatsschutz ermittelt.

Menschen feiern in einer Diskothek (Symbolbild). Bild © picture-alliance/dpa

In dem Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen (Hochtaunus) sind bei der "Holzhäuser Zeltkerb" am Freitag offenbar rassistische Parolen gesungen worden. Auf der Plattform X kursieren Videos, auf denen eine feiernde Menschenmenge in einem Festzelt zu sehen ist. Zu hören ist, wie die Parole "Deutschland den Deutschen - Ausländer raus" zu dem Song "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino gegrölt wird.

Hochgeladen wurden die Aufnahmen vom Nutzer Patrick R., der nach eigenen Angaben am Freitagabend als Techniker auf der Kerb arbeitete und sich über den Vorfall schockiert zeigt. "Ich kann nicht verstehen, weshalb weder DJ noch Veranstalter gehandelt haben", schreibt er. "Stattdessen wird weiter gefeiert." Aus Sorge über eine mögliche Eskalation habe er selbst nicht eingegriffen.

Auf hr-Anfrage schreibt Patrick R., die Situation habe auf ihn "sehr verstörend" gewirkt. "Mich hat es einiges an Überwindung gekostet, das öffentlich zu machen". Nun sehe er sich "massivem Hass aus der rechten Bubble" ausgesetzt.

Veranstalter distanziert sich

Die Polizei teilte am Sonntagmittag mit, man ermittle wegen des Vorfalls. Zeuginnen und Zeugen sollten sich bei der Polizeistation Bad Homburg melden. Am Montag erklärte ein Polizeisprecher, der Staatsschutz ermittle nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Der Veranstalter, der Kerbeverein Burgholzhausen (KVB), bestätigte auf Instagram die Echtheit der Aufnahmen und bat um Entschuldigung. "Das ist absolut und unwiderruflich gegen unsere Vereinsmentalität", heißt es. "Der KVB steht für Offenheit und toleriert keinerlei Hassparolen."

Viele ähnliche Vorfälle

Vorfälle wie in Burgholzhausen gab es zuletzt immer wieder. Besondere Empörung hatte ein Video von einer Feier auf der Insel Sylt ausgelöst, bei dem zu "L'Amour Toujours" rassistische Parolen gesungen worden waren. Auch in Hessen wurden mehrere Vorfälle dokumentiert, unter anderem in Kalbach (Fulda) und Alheim (Hersfeld-Rotenburg).

Deshalb funktioniert "L'Amour Toujours" auf TikTok als Hass-Hymne