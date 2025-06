Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Edertal

19. bis 22. Juni - Zeltkirmes in Kleiner

Am Donnerstag und Freitag ab 20 Uhr Party, am Samstag ab 11 Uhr Frühschoppen, am Sonntag ab 13 Uhr Festzug durch den Ort, teilweise eintrittspflichtig

Frankfurt

21./22. Juni – Sommerfest

Im Kleingärtnerverein Eschersheim, Nußzeil o.Nr., am Samstag ab 16 Uhr mit Kinderprogramm, Tombola, Live-Musik u.a., am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen, Live-Musik u.a.

Grebenau

22. Juni - Handwerker- & Bauernmarkt

Anlässlich der 730-Jahr-Feier des Ortsteils Schwarz, von 11 bis 18 Uhr

Hofgeismar

20. Juni – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 15 bis 20 Uhr

Hünfelden

19. bis 22. Juni - 1250-Jahr-Feier Mensfelden

Am Donnerstag ab 14 Uhr Dorffest, am Samstag ab 16 Uhr Musikfestival, am Sonntag Tag der offenen Höfe u.a., Musikfestival eintrittspflichtig

Hüttenberg

21. Juni - Tag der offenen Höfe

Zur 1050-Jahr-Feier im Ortsteil Reiskirchen, ab 12 Uhr, ab 19 Uhr Festprogramm am Dorfplatz mit Live-Musik

Neustadt

21./22. Juni - 25 Jahre IG Modellbahnfreunde Hessen

Mit Modellbahntagen im Kultur- und Bürgerzentrum, Querallee 13, jeweils von 10 bis 17 Uhr

